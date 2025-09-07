مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه اسلام یک نظام جامع تمدنی است، گفت: طلاب جوان باید خود را وارث این میراث سترگ بدانند و در مسیر علم، اخلاق، جهاد و تبلیغ دین گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله علیرضا اعرافی در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ حوزه‌های علمیه که با حضور علما، اساتید و طلاب در مدرسه تاریخی فیضیه قم برگزار شد، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، یاد شهدای روحانیت و مقاومت را گرامی داشت و گفت: حوزه‌های علمیه ریشه‌دار در تاریخ هزار ساله‌اند و رسالت آنها، استمرار خط رسالت و امامت و پاسخگویی به نیاز‌های جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم افزود: این پیام، نقشه راه امروز و فردای حوزه است و بر هویت تمدنی، علمی، اخلاقی و مردمی روحانیت تأکید دارد.

مدیر حوزه‌های علمیه همچنین بر تقویت متون درسی، توجه به فقه معاصر، توسعه ادبیات عرب، ارتقای جایگاه تبلیغ و توجه جدی به معیشت طلاب و مردم تأکید کرد.