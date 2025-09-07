پخش زنده
امروز: -
در آستانه هفته دفاع مقدس نشست شورای هماهنگی ایثار، شهادت و مقاومت در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در این شورا برای برگزاری برنامههای مختلف بر اساس روز شمار هفته دفاع مقدس برنامه ریزی شد.
عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان تاکید کرد.
سرهنگ ترکی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان نیز گفت: برای برگزاری برنامههای مختلف از جمله نواختن زنگ ایثار و شهادت، رژه نیروهای مسلح و میهمانی لالهها برنامه ریزی شد.