پخش زنده
امروز: -
برنامههای «دوراهی»، با موضوع دنیای رنگارنگ جاجیم و چادر شب، «خانواده مبارک»، با موضوع کمحرفی، وقتی سکوت حرفهای زیادی برای گفتن دارد! و «صبح صبا»، با موضوع «انتقاد و انتقادپذیری»، دوشنبه ۱۷ شهریور از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دوراهی»، دوشنبه ۱۷ شهریور، با نگاهی ویژه به هنرهای سنتی جاجیمبافی و چادر شب، مخاطبان را با تکنیکها و تاریخچه این صنایع دستی آشنا میکند و فرصتی برای گفتوگو با هنرمندان این حوزه فراهم میآورد.
این برنامه با هدف آشنایی مخاطبان با هنرهای سنتی و صنایع دستی، به معرفی و بررسی صنعت دستی جاجیم و چادر شب میپردازد. در این قسمت، کارشناسان و هنرمندان این حوزه در قالب یک مسابقه رادیویی، به تشریح تاریخچه، تکنیکهای بافت و نقشهای متنوع جاجیم و چادر شب خواهند پرداخت و چالشها و فرصتهای این هنرهای سنتی را بررسی میکنند.
این برنامه در قالب بخشهای متنوع، نکات کلیدی درباره مواد اولیه، روشهای بافت، و اهمیت حفظ و احیای این هنرهای دستی را به مخاطبان ارائه میدهد. همچنین شنوندگان میتوانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ سوالات خود را مطرح کنند و در این فرآیند آموزشی مشارکت داشته باشند.
صنایع دستی مانند جاجیم و چادر شب نه تنها بخشی از هویت فرهنگی ما هستند، بلکه میتوانند به عنوان منبع درآمد و اشتغال برای هنرمندان و علاقهمندان به هنرهای سنتی عمل کنند. برنامه «دوراهی» با معرفی این هنرها، به حفظ و ترویج فرهنگ بومی کمک میکند و فرصتی مناسب برای یادگیری و آشنایی با این هنرهای ارزشمند فراهم میآورد.
«دوراهی»، هر روز ساعت ۱۵ به تهیهکنندگی رضا عزتی و با اجرای مهدی پر، پخش میشود.
برنامه «خانواده مبارک»، دوشنبه ۱۷ شهریور، با نگاهی متفاوت به موضوع کمحرفی در فضای خانواده اختصاص دارد. این قسمت با بهرهگیری از نمایشهای رادیویی و دیالوگهایی شیرین و آموزنده، به دلایل و پیامدهای سکوت بیشازحد در بین اعضای خانواده، بهویژه کودکان و نوجوانان، میپردازد.
در فضایی صمیمی و طنزآمیز، شنوندگان با چالشهایی آشنا میشوند که ممکن است در پسِ کمحرفی پنهان شده باشد؛ از کمرویی و عدم اعتماد به نفس گرفته تا احساس نادیده گرفته شدن در جمع خانواده. این برنامه همچنین راهکارهایی کاربردی برای تقویت مهارتهای ارتباطی، تشویق به گفتوگو و شنیدن فعال ارائه میدهد تا سکوتهای نگرانکننده، به گفتوگوهای سازنده تبدیل شود.
«خانواده مبارک»، با نویسندگی معصومه پاکروان و تهیهکنندگی نوید جولایی، روزهای دوشنبه ساعت ۸:۳۰، پخش می شود و با اجرای طنز ارسلان جولایی، سعی دارد تا مفاهیم مهم تربیتی و ارتباطی را در قالبی سرگرمکننده و آموزنده به خانوادهها منتقل کند.
برنامه «صبح صبا»، دوشنبه ۱۷ شهریور، با نگاهی طنزآمیز به موضوع «انتقاد و انتقادپذیری» پخش میشود.
در این برنامه، موضوع انتقاد غیرمستقیم نیز بهصورت ویژه بررسی میشود، روشی که بسیاری از افراد برای بیان نارضایتیها و نقدهای خود از آن استفاده میکنند، بدون آنکه بخواهند مستقیماً دل کسی را بشکنند یا رودررو وارد بحث شوند. استفاده از شوخی، کنایه، لطیفه یا حتی اشارات ظریف، شیوههایی هستند که گاه بیشتر از یک انتقاد صریح، تأثیرگذار یا حتی چالشبرانگیز میشوند.
در همین راستا، سوال این قسمت از برنامه به صورت زیر مطرح شده است:
«با شوخی و غیرمستقیم بگید به چی انتقاد دارید؟ فقط یادتون نره مستقیم نگید، بامزه و زیرپوستی بگید!»
این سوال طنزآمیز از مخاطبان میخواهد تا با زبان شوخی و خلاقیت خود، نقدهای روزمرهشان را به شکلی غیرمستقیم و بانمک بیان کنند؛ از نقد به رفتارهای روزمره و خانوادگی گرفته تا مسائل کاری، اجتماعی یا حتی شخصی.
علاقهمندان میتوانند پاسخهای خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ برای برنامه ارسال کنند و در این فضای تعاملی مشارکت داشته باشند.
«صبح صبا»، با ترکیبی از گفتوگو، طنز، بخش های نمایشی و مرور خبرهای روز، تلاش میکند صبحی شاد و پرانرژی برای مخاطبان رقم بزند و در عین حال نگاهی متفاوت به مسائل اجتماعی داشته باشد.
این برنامه به تهیهکنندگی مهدی مجنونی و اجرای امیر اکبری و مریم خادمپور، هر روز ساعت ۶ صبح، پخش میشود.