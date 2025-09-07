به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این کتاب با نگاهی شاعرانه و انسانی به دغدغه‌ها و احساسات نسل نوجوان می‌پردازد و در قالب شعرنیمایی، مفاهیمی، چون رویا، هویت، تنهایی، امید، ترس و جستجوی معنا را روایت می‌کند.

عبدالرضا صمدی، نویسنده این اثر گفت: خواب ابر‌ها برای گروه سنی ۱۲ سال و نوجوانان منتشر شده و شامل ۳۹ شعر است.

وی افزود: تلاش شده اشعار این مجموعه با مضامین امیدآفرینی سروده شود تا کودکان و نوجوانان به تلاش، کوشش و امید به آینده تشویق شوند و پررنگ کردن نقش خانواده، عشق به وطن و عناصر طبیعت نیز از دیگر مضامین این اشعار است.

مظهری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هم گفت: این کتاب توسط انتشارات کانون به چاپ رسیده و هم‌اکنون در کتابخانه‌های سراسر کشور در دسترس کودکان و نوجوانان قرار دارد.

وی افزود: راه ورود به قفسه‌های کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای نویسندگان، شورای عالی کتاب کانون است و علاقه مندان می‌توانند آثار خود را برای اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال کنند تا برای شورا ارسال و بعد از بررسی و تایید به چاپ برسد.