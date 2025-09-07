به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در این همایش ظرفیت‌های حقوقی ایران در پیگیری بین المللی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، امکان سنجی رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، شورای امنیت و سایر نهادها، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، بررسی ابعاد حقوقی تجاوز به خاک و حاکمیت ایران در پرتو منشور ملل متحد، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحلیل جنایات جنگی و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل، مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ و بررسی مبانی حقوقی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و راهکار‌های ایران برای احقاق حقوق و جبران خسارت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.