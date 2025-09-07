در پنج‌ماهه نخست امسال، مجموع عملیات تخلیه انواع کالا در مجتمع بندری امام خمینی (ره) از مرز ۸ میلیون و ۲۸۰ هزار تن عبور کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پنج‌ماهه امسال مجموع عملیات تخلیه انواع کالا در مجتمع بندری امام خمینی (ره) از مرز ۸ میلیون و ۲۸۰ هزار تن عبور کرد که نشان‌دهنده رشد ۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. این کالا‌ها شامل اقلام اساسی، معدنی، شیمیایی، فلزات، چوب و تخته، ماشین‌آلات و مواد نفتی بوده است.

بر اساس این گزارش، تخلیه کالا‌های اساسی در این مدت به بیش از ۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تن رسید. همچنین، تخلیه و بارگیری کالا‌های کانتینری با ثبت رقم ۳۷ هزار و ۱۴۹ TEU رشد ۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

در بخش دیگر آمارها، تخلیه و بارگیری کالا‌های معدنی، ساختمانی و شیمیایی با ۶ درصد رشد به حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده و کالا‌های عمومی نیز با افزایش ۱.۵ درصدی به ۸۵۹ هزار و ۴۲۶ تن بالغ شده است.

مجتمع بندری امام خمینی (ره) با در اختیار داشتن ۷۳ درصد سهم جابه‌جایی کالا‌های اساسی کشور، بار دیگر نقش محوری خود را در تأمین نیاز‌های راهبردی و پشتیبانی از تجارت دریایی کشور به اثبات رسانده است.