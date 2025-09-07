رئیس مرکز و دبیر هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حق‌گرایی، عدالت‌محوری، قانون‌گرایی و شفافیت را ستون فقرات نظام جذب در چشم‌انداز جدید دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر حسینعلی قبادی گفت‌:یکی از مطالبات برحق متقاضیان جذب برای عضویت هیئت علمی، شفافیت، رعایت عدالت و اجتناب از هرگونه اعمال نظر می‌باشد. از جمله اقدامات این مدیریت حفظ این اصول بوده و بحث تعارض منافع به طور جدی پیگیری شده، لذا ضمن رعایت این موارد در دانشگاه‌ها نظارت مستمر نیز وجود دارد تا حقی ضایع نشود؛ علاوه بر شفافیت، موضوع رسیدگی به شکایات راهی برای احقاق حقوق عامه است، لذا می‌توان اطمینان داد چنانچه حقی تضییع شود مرکز جذب بدون هرگونه اغماض مطابق مقررات پیگیری کرده و طبق ماده ۲۱ دستورالعمل رسیدگی به شکایات، به شکایات متقاضیان رسیدگی شود.

وی افزود: فرایند تعریف شده در جذب بر اساس تصمیم انفرادی نیست بلکه مبتنی بر تصمیم گیری گروهی است و جمعی از متخصصان و هیئتی از افراد موجه، صاحب نظر و معتبر در امر جذب دخیل هستند؛ لذا این شکل از رسیدگی به پرونده ها، موضوع دخالت‌های شخصی را به حد صفر می‌رساند؛ به عنوان مثال در دانشگاه‌ها هیئت اجرایی جذب از رئیس دانشگاه، رئیس نهاد نمایندگی و ۵ تا ۷ نفر از استادان برجسته دانشگاه تشکیل می‌شود و در بررسی صلاحیت علمی امتیازات فعالیت‌های اشخاص از جمله مقالات، کتاب‌ها، طرح‌های اجرا شده و سوابق آموزشی، ملاک تقدم علمی اشخاص است و همچنین مدارکی که دال بر صلاحیت عمومی فرد است، ملاک پذیرش و برتری می‌باشد.

قبادی گفت:در مدیریت جدید و با توجه به ضرورت ایجاد امید در میان اعضای هیئت علمی، یکی از اقدامات انجام شده، رفع مانع قطع ارتباط سازمانی تعدادی از اعضای هیئت علمی بوده و حدود ۷۰ درصد اعضای هیئت علمی در بررسی‌های جدید، به محل کار برگشته‌اند.

وی افرود:یکی از نکات چشمگیر در فراخوان سال ۱۴۰۳ مشارکت فعال و بیش از حد انتظار فارغ التحصیلان دکتری بوده است؛ در این فراخوان تقریبا ۲۰۰درصد اقبال در ثبت نام بیش از گذشته بود که حاکی از امید و پیشگیری از مهاجرت نخبگان می‌باشد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم: یکی از اقدامات امیدوارکننده دریافت ردیف‌های استخدامی برای افرادی بود که در سال‌های گذشته و در فراخوان‌های پیشین جذب شده بودند، لکن ردیف استخدامی نداشتند؛ در این راستا و در تعامل با سازمان اداری استخدامی کشور تقریبا بیش از ۳۰۰۰ ردیف استخدامی دریافت شد و با همت و مساعدت آن عزیزان این مشکل بزرگ برطرف شد بسیار قابل تقدیر است؛ این اقدام بسیار ضروری بود چراکه برای تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی دغدغه ایجاد کرده بود.

وی افزود: یکی از مشکلات فعلی کشور در موضوع فراخوان ها، اخذ ردیف استخدامی برای متقاضیان قبل از برگزاری هریک از فراخوان‌ها است، از طرفی باید دانشگاه‌ها تعهد نمایند که ردیف‌های استخدامی از بین نرود؛ بدیهی است سازمان امور استخدامی تاکید دارد اگر دانشگاهی نتواند ردیف‌های خود را استفاده کند در فراخوان‌های جدید سهمیه و ردیف استخدامی نخواهد داشت و این موضوع اگر اتفاق بیفتد موجب تضییع حق متقاضیان نیز خواهد شد.

قبادی گفت: یکی از اقدامات شایسته در این دوره، تفویض اختیار تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به دانشگاه‌ها است چراکه قبل از این تفویض بررسی پرونده‌ها در هیئت مرکزی جذب در برخی موارد تا یک سال هم طول می‌کشید. امید است اکنون با تحقق امر تفویض این فرایند در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

دکتر حسینعلی قبادی گفت‌: سیاست و خط مشی قطعی مرکز جذب مبنی بر برگزاری فراخوان جذب در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ است و اصرار داریم که فراخوان جدید پس از کسب ردیف استخدامی بوده و دانشگاه‌های کشور متقاضیان شرکت کننده در فراخوان‌های گذشته را تعیین تکلیف کرده باشند؛ لذا در هر زمانی که این دو شرط محقق شود در اولین فرصت، زمان دقیق فراخوان ۱۴۰۴ اعلام خواهد شد. پیش بینی اولیه این است که با مساعدت سازمان امور استخدامی بتوانیم در آبان ماه فراخوان جدید را منتشر کنیم.

وی افزود:ملاک اصلی ما برنامه هفتم پیشرفت است که نسبت استاد به دانشجو در آن یک به بیست تعریف شده است. بسیاری از افراد تصور می‌نمایند که نسبت استاد و دانشجو ارتباط کامل با جذب دارد در حالی که مرکز جذب صرفاً پس از دریافت ردیف استخدامی نسبت به انجام جذب اقدام می‌نماید؛ بدیهی است موضوع نسبت استاد و دانشجو امر مهمی در حفظ کیفیت آموزش است و در دنیا آنچه مطلوب است نسبت یک استاد به ۱۵ دانشجو می‌باشد که این موضوع یکی از شاخص‌های مهم در تعیین سطح دانشگاه‌ها نیز می‌باشد. مرکز جذب بر این باور است که دستگاه‌های بالا دستی از قبیل سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نقش کلیدی در این امر دارند و امیدواریم با اهتمام وزارت عتف و مرکز جذب و دستگاه‌های ذی‌ربط این موضوع مهم مورد توجه باشد و در آینده‌ای نزدیک محقق شود.

قبادی گف: چند طرح پژوهشی اکنون در جریان است که به طور تطبیقی روش‌های جذب در دانشگاه‌های معتبر دنیا مورد مطالعه قرار بگیرد تا بتوان نظام کنونی را آسیب شناسی کرده و با چابک‌سازی و آسان کردن فرایند جذب، شرایط لازم برای رضایتمندی متقاضیان عضویت هیئت علمی محقق شود.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در رابطه با چابک‌سازی سیستم و سرعت بخشیدن به امور چه اقداماتی شده است؟ گفت: اولاً، سعی شده کارکرد هیئت مرکزی جذب اجرایی نباشد و با تمرکز زدایی و عدم تصدی گری مرکز خیلی از بار سنگین فرایند جذب و تبدیل وضعیت متقاضیان اصلاح می‌شود.

ثانیاً، پژوهش‌هایی را در زمینه چابکی سازی شروع کرده‌ایم و با آسیب شناسی و مطالعات پژوهشی درصددیم که امور تسهیل شود.

ثالثاً، سیاست‌ها بر تفویض امور به هیئت‌های اجرایی دانشگاه‌ها بوده و سعی داریم که با استقلال دانشگاه و مشارکت آنها فرایند جذب را کوتاه کنیم و بدین منظور کارگاه‌های آموزشی را توسعه داده و بنا داریم از توانمندی کارشناسان دانشگاه برای بهبود جذب استفاده نماییم.