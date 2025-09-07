پذیرش یکهزار و ۹۰۰ دانشجوی جدید در دانشگاه لرستان
معاون آموزشی دانشگاه لرستان از پذیرش یکهزار و ۹۰۰ دانشجوی جدید در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزای صداوسیمای استان لرستان
؛ کیانوش بارانیبیرانوندگفت:برای سال تحصیلی جدید.یکهزار و ۹۰۰ دانشجو با ۱۱ رشته کارشناسی ارشد و سه رشته دکترای جدید در دانشگاه لرستان پذیرش خواهند شد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان افزود: از این تعداد، یکهزار و ۲۰۰ دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی، ۵۳۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۶۵ دانشجو در مقطع دکتری تحصیل خواهند کرد.
وی گفت: دانشگاه لرستان هم اکنون با ۴۸ رشته در مقطع کارشناسی، ۱۰۷ رشته در مقطع کارشناسی ارشدو ۵۲ رشته در مقطع دکتری یکی از دانشگاههای پیشرو در کشور است.
بارانی بیرانوند بیان کرد:همچنین این دانشگاه، بیش از ۴۰۰ عضو هیئت علمی، هشت هزار دانشجو و ۱۰ دانشمند دو درصد برتر جهانی دارد که به عنوان یکی از دانشگاههای بزرگ کشور شناخته میشود
وی افزود: دانشگاه لرستان برای رتبههای برتر، مشوقهایی همچون خوابگاه رایگان، کمک هزینه تحصیلی، آزمایشگاههای مجهز و امکانات رفاهی و پژوهشی گسترده در نظر گرفته است.
معاون آموزشی دانشگاه لرستان گفت: این دانشگاه هم اکنون میزبان بیش از ۸۰۰ دانشجوی بینالملل است.