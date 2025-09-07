معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان گفت: سازمان دانشجویان به موضوع تغدیه دانشجویی موضوع ملی نگاه می‌کند فلذا کیفیت تغذیه، تنوع تغذیه، دسترسی آسان به تغذیه با عنایت به توانایی اقتصادی دانشجویان، صرفه جویی اقتصادی.. محور کار خود می‌داند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر اللهیاری در جلسه جمع بندی مرحله آزمایشی طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی که به میزبانی این سازمان و با حضور دکتر امامعلی‌پور مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان، مدیران دانشجویی و روسای ادارات تغذیه دانشگاه‌های منتخب برگزار شد، اظهار داشت: موضوع تغذیه دانشجویی تنها مسئله دانشگاه‌ها نیست و به وزارت علوم نیز محدود نمی‌شود؛ بلکه این مسئله ملی است که باید به‌عنوان یک ایرانی متعهد به آن اهمیت دهیم؛ و با اتخاذ رویکرد جدید و عزم ملی در جهت حل مشگل گام برداریم

وی با بیان اینکه منابع باید به‌طور صحیح و موثر هزینه شود تا رضایتمندی کامل ایجاد گردد؛ ادامه داد: در حال حاضر، بودجه‌های سنگینی به حوزه تغدیه دانشجویی اختصاص می‌یابد، اما عدم رضایت از سوی سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، دانشگاه‌ها و دانشجویان وجود دارد. بنابراین، باید به چالش‌های موجود توجه جدی شود.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان همچنین بر نقش کلیدی مدیران دانشجویی و روسای تغذیه و کارشناسان این حوزه تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که برای بهبود وضعیت تغذیه دانشجویان انجام شود، نهایتاً توسط شما اجرایی خواهد شد. بررسی دقیق قرارداد‌های تغذیه و آنالیز مواد غذایی و کیفیت غذا و تنوع غذایی با برنامه‌ریزی مؤثر از سوی شما می‌تواند به حل این مشکلات کمک شایانی کند.

وی به ضرورت تنوع غذایی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: امروزه نسل جدید به نوع غذا و چیدمان آن بسیار حساس هستند بنابراین اگر نتوانیم به ذائقه و نیاز‌های این نسل پاسخ دهیم، مشکلات تغذیه حل نخواهد شد.

معاون سازمان امور دانشجویان ادامه داد: دانشجویان باید از کیفیت غذا‌هایی که ارائه می‌شود، و تنوع آن رضایت داشته باشند. به همین منظور ایجاد رستوران‌های مکمل که خدمات بهتری به دانشجویان ارائه می‌دهد، بسیار اهمیت دارد.

وی در پایان، ضمن دعوت به همکاری و همدلی، خاطرنشان کرد: دانشجویان را باید به عنوان فرزندان خودمان تلقی کنیم و بهترین راهکار را در این زمینه اتخاذ نماییم؛ این یک عزم ملی است و نمی‌توان انتظار داشت که دانشگاه‌ها به‌تنهایی مشکلات را حل کنند. همه ما باید به‌طور مشترک تلاش کنیم تا بتوانیم در زمینه تغذیه دانشجویان قدم‌های مؤثری برداریم و با ایجاد فضایی مناسب و با کیفیت، رضایت دانشجویان را جلب نماییم، زیرا رسالت ما حل دغدغه‌های دانشجویان و ایجاد شرایط و فضای بهتر برای تحصیل آنها است. فلذا وزارت علوم و سازمان دانشجویان، سازمان برنامه بودجه عزم راسخ دارند تا با اجرای الگو‌های آزمایشی در دانشگا‌های مختلف بتواند بهترین راهکار را انتخاب و عملیاتی کنند.