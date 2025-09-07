به گزارش خبرگزاری صداو سیما حسین عباس زاده افزود: براساس دستورالعمل وزارتی ابتدا محوطه آرامگاه شامل مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی، مقبره شاعر گرانمایه اخوان ثالث و مقبره استاد آواز ایران محمد رضا شجریان بازگشایی شد و در کنار آن خدمات رفاهی از جمله غرفه صنایع دستی، کافه کتاب، رستورانو غرفه‌های محصولات فرهنگی برای بازدید و استفاده عموم زائران و گردشگران و علاقمندان بازگشایی شد.

مدیر گروه امور موزه‌ها و اموال منقول اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: در مرحله دوم موزه مجموعه پس از تعمیرات و نقاشی در راستای بازگشت تدریجی فعالیت‌های موزه‌ای و با رعایت کامل ضوابط ایمنی و امنیتی بازگشایی شد.

مجموعه تاریخ فرهنگی فردوسی، در شهر توس و ۲۵ کیلومتری شمال‌غربی مشهد قرار دارد و شامل «موزه توس» است که در سال ۱۳۸۴ افتتاح شد و در آن آثاری، چون نسخ کهن شاهنامه، سکه‌ها، ظروف و اشیای باستانی مرتبط با فردوسی و تاریخ ایران به نمایش درآمده است. این موزه که بخشی از مجموعه آرامگاه فردوسی است، با الهام از معماری ایرانی طراحی شده و فرصتی برای آشنایی بیشتر با تاریخ، فرهنگ و ادبیات فارسی فراهم می‌کند.