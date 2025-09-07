یکصد و سی و سومین عمل پیوند قلب بر روی یک بیمار مبتلا به نارسایی قلبی، با موفقیت در بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این عمل بر روی یک آقای ۲۶ ساله اهل مشهد و مبتلا به نارسایی قلبی، با موفقیت انجام و قلب این بیمار از اهدا کننده جوان ۳۲ ساله به این بیمار پیوند شد.

دکتر محمد عباسی حال عمومی بیمار را رضایت بخش اعلام و بیان کرد: این بیمار هم اینک در بخش مراقبت‌های ویژه، آی سی یو قلب باز دوران نقاهت را طی می‌کند.

او با بیان اینکه پیوند قلب یک کار تیمی است و گروه‌های متعددی در آن دخیل هستند، تاکید کرد: استمرار کار گروهی نشان دهنده سازمان دهی مناسب در این گونه اعمال جراحی است و چه بسا که گروه‌های مختلفی برای انجام چنین عمل‌هایی اقدام می‌کنند که به علت نداشتن زیر ساخت‌های مناسب و هماهنگی کار تیمی خیلی سریع متوقف می‌شوند.

دکتر عباسی تصریح کرد: تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مشارکت همکاران جوان دانشمند، متعهد، علاقمند و دلسوز به بیمار تشکیل شده است که هر چه از شروع فعالیت تیم می‌گذرد، هماهنگی آن بارزتر و نتایج آن نیز بسیار مطلوب‌تر می‌شود.