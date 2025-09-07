به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تاج‌الدین صالحیان در نشست شورای اجتماعی استان و کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده با تاکید بر نقش کلیدی سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، گفت: سمن‌ها نه تنها پل ارتباطی مؤثر میان دولت و مردم هستند؛ بلکه به عنوان نهاد‌هایی برخاسته از بطن جامعه، تجمیع‌کننده آرا و هدایت‌گر خواست عمومی در مسیر توسعه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به اجرای موفق طرح‌های محله‌محور در ۴۰ نقطه استان طی سال گذشته و امسال، تشریح کرد: بر اساس دستاورد‌ها و بازخورد‌های مثبت این طرح‌ها، پیشنهاد تعریف و اجرای برنامه‌های اجتماعی در ۷۰۰ محله جدید ارائه شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با اشاره به آموزه‌های دینی و تأکید بر بعد اجتماعی رفتار انسان، افزود: در فرهنگ اسلامی، امور اجتماعی جایگاه ممتازی دارد و مشارکت در ساختن جامعه بالاترین مراتب عبادت است و در این میان سمن‌ها نه تنها کارکرد فنی دارند؛ بلکه هویتی ارزشی و ایمانی را نیز نمایندگی می‌کنند.

صالحیان در بخش دیگری از سخنان خود به راهبرد‌های کلان وزارت کشور در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد و افزود: مردمی‌سازی، برنامه‌محوری، توان‌افزایی، ارتقاء کیفیت، انسجام‌بخشی، حمایت از نیرو‌های مردمی و جهادی و تقویت رویکرد ارزش‌مدار؛ از جمله محور‌های اصلی این راهبرد‌ها است که در قالب اجرای طرح‌های محله‌محور می‌تواند به‌صورت عینی تحقق یابد.