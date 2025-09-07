به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛احدیوسفی رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر در جلسه هفتگی این کمیسیون با اشاره به دستور کار این جلسه در خصوص وضعیت پسماند شهری و دلیل ایجاد موانع در راستای برون سپاری ناحیه ۳ سازمان مدیریت پسماند، گفت: علی رغم مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری شهرستان ارومیه، وضعیت واگذاری به بخش خصوصی این امر همچنان نامعلوم است.

احد یوسفی با بیان اینکه ظاهراً موانعی برای برون سپاری این ناحیه ایجاد شده است، افزود: با توجه به مشکلات عدیده حوزه پسماند شهری، عدم تحقق این امر سبب بروز معضلات بسیاری خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود افزود: با برون سپاری وظایف و عملکرد حوزه پسماند و تقویت بخش خصوصی می‌توانیم نقش موثری در مدیریت شایسته شهر داشته باشیم.

رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر با بیان اینکه، امروزه شاهد آغاز بسیار خوب پروژه و برنامه‌های شهری هستیم، افزود: متاسفانه ادامه این روند، نتیجه و خروجی مطلوبی را به همراه ندارد وادامه داد: علاوه بر بحث برون سپاری پسماند شهری، وضعیت خرید ۲۰ دستگاه خودرو آتش نشانی و جمع آوری زباله نیز بعد از گذشت ۴ ماه همچنان راکد مانده است.

یوسفی در پایان سخنان خود با بیان اینکه باید بصورت جدی گندزدایی و آهک پاشی مخازن زباله شهری به ویژه در نقاط پرتردد صورت بگیرد، افزود: در مبحث کمبود نیرو و ماشین آلات حوزه پسماند مشکلات عدیده وجود دارد، اما علی رغم این وضعیت شهروندان از ما انتظاراتی در خصوص مدیریت و ارائه خدمات در این شهر دارند.