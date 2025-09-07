مریم جلالی معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی و ارزیاب جهانی صنایع دستی به همراه رئیس شورای جهانی صنایع دستی و هیات ارزیابان بین‌المللی از مدرسه فنی و حرفه‌ای پلی‌تکنیک سیبای باشقیرستان روسیه دیدن کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مدرسه فنی و حرفه‌ای پلی‌تکنیک سیبای باشقیرستان، با بیش از ۱۶۰۰ دانشجو در ۱۸ رشته مختلف، یکی از مراکز برجسته آموزش مهارت‌های صنایع دستی در روسیه است.

در این مدرسه، دانش‌آموزان مهارت‌های عملی ساخت اقلام متنوع را از ابتدا و با استفاده از مواد مختلف فرا می‌گیرند. آثار تولیدی دانشجویان در نمایشگاه‌ها و مسابقات داخلی و بین‌المللی ارائه می‌شود و پس از فارغ‌التحصیلی، آنها فرصت اشتغال در مناطق مختلف کشور را پیدا می‌کنند.

اساس سیاست‌های این مدرسه، آثار دانشجویان به مدت پنج سال در آرشیو مدرسه نگهداری می‌شود. پس از این دوره، فارغ‌التحصیلان می‌توانند آثار خود را با نام تجاری دلخواه به فروش برسانند و درآمد حاصل را با مدرسه تقسیم کنند. همچنین، مدرسه سوابق سازندگان هر اثر را به‌صورت دقیق ثبت و نگهداری می‌کند. این بازدید که با حضور مریم جلالی، معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی ایران، و هیات همراه از شورای جهانی صنایع دستی انجام شد، فرصتی برای تبادل تجربیات و بررسی ظرفیت‌های همکاری بین مراکز آموزشی ایران و روسیه در حوزه صنایع دستی فراهم آورد.