۱۹ کد رشته محل جدید دانشگاه پیام نور در ۴ واحد دانشگاهی خراسان جنوبی افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان گفت: با انتشار اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته ۱۹ کد رشته محل جدید در ۴ واحد دانشگاهی حاجی آباد، خضری دشت بیاض، بشرویه و سرایان به جمع ۹۰ کد رشته محل قبلی دانشگاه پیامنور استان اضافه شد.
مصلحی افزود: متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیامنور استان تا ۱۸ شهریور ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش از بین ۱۰۹ کد رشته محل در ۱۰ مرکز و واحد دانشگاه پیامنور، رشتههای مد نظر خود را حتی بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب و یا انتخابهای قبلی را ویرایش کنند.
وی گفت: افرادی که کنکور ثبت نام نکردهاند و یا افرادی که کنکور دادهاند و میخواهند رشتههای بدون کنکور را هم انتخاب کنند میتواند در دانشگاه پیامنور بر اساس سوابق تحصیلی ثبت نام کنند.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان همچنین گفت: افرادی که نظام ۶-۳-۳ را گذارندهاند و همچنین افرادی که مدرک پیش دانشگاهی دارند و یا افرادی که مدرک دیپلم کاردانش قدیم دارند باید پیش دانشگاهی را گذرانده باشند یا مدرک فوق دیپلم داشته باشند میتواند در دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی ثبت نام کنند.