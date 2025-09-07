مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بارش پراکنده باران در استان به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها تا فردا دوشنبه ادامه دارد و در برخی مناطق به صورت موقت تشدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با تداوم ناپایداری هوا، بارش پراکنده باران همراه با وزش باد و مه آلودگی هوا تا فردا دوشنبه در مناطق مختلف، به ویژه مناطق کوهستانی استان ادامه دارد و در برخی مناطق بارش باران تشدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته صومعه سرا با ۳۴ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، بره سر رودبار با ۱۵ درجه دما گزارش شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۱ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۶۰ سانتی متر امروز و فردا در برخی ساعات نامناسب است، گفت: با خروج سامانه بارشی، هوای استان از سه شنبه تا پنجشنبه این هفته در بیشتر ساعات پایدار پیش بینی شده است.