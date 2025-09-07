به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی گفت: از نظر دمایی به‌طور کلی ثبات نسبی دما‌های صبحگاهی و روزانه در استان قابل پیش‌بینی بوده، هر چند که طی روز‌های آینده و اواخر هفته در برخی از مناطق استان می‌توان یک تا دو درجه افزایش موقتی دما را شاهد بود.

او افزود: در پنج روز آینده آسمان استان صاف و آفتابی بوده و در اواسط روز گاهی وزش باد و یا افزایش سرعت باد قابل انتظار است.

کارشناس هواشناسی استان همدان تأکید کرد: کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۱ و ۳۳ درجه سانتیگراد گزارش شده است.