پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان همدان از افزایش موقتی دما در برخی از مناطق استان در اواخر هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی گفت: از نظر دمایی بهطور کلی ثبات نسبی دماهای صبحگاهی و روزانه در استان قابل پیشبینی بوده، هر چند که طی روزهای آینده و اواخر هفته در برخی از مناطق استان میتوان یک تا دو درجه افزایش موقتی دما را شاهد بود.
او افزود: در پنج روز آینده آسمان استان صاف و آفتابی بوده و در اواسط روز گاهی وزش باد و یا افزایش سرعت باد قابل انتظار است.
کارشناس هواشناسی استان همدان تأکید کرد: کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۱ و ۳۳ درجه سانتیگراد گزارش شده است.