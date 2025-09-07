فرمانده انتظامی شهرستان خوی گفت: با اقدامات فنی و پلیسی، باند سارقان موتورسیکلت در خوی شناسایی و متلاشی شد و متهمان به چهارده فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده انتظامی شهرستان خوی اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت موتورسیکلت در نقاط مختلف این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و تیم‌های تخصصی مأمور رسیدگی به پرونده شدند.

محمد گلوانی افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های علمی کشف جرم، مأموران پلیس موفق شدند سرنخ‌هایی از باند سارقان به‌دست آورند و با ردیابی‌های دقیق، محل تردد و اختفای آنان را شناسایی کنند. در نهایت با هماهنگی مقام قضایی، عملیاتی ضربتی برای دستگیری متهمان طراحی و اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خوی بیان کرد: در این عملیات، ۶ نفر از اعضای اصلی باند سرقت موتورسیکلت به همراه یک نفر مالخر دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه آنان تعدادی قطعات موتورسیکلت و اموال مسروقه نیز کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به چهارده فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان خوی اعتراف کرده‌اند و پرونده آنان برای تکمیل مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به آثار مخرب پدیده سرقت در جامعه تأکید کرد: فعالیت این‌گونه باند‌ها علاوه بر خسارت مالی برای شهروندان، احساس ناامنی اجتماعی ایجاد می‌کند که پلیس به هیچ عنوان اجازه جولان به آنان نخواهد داد.

وی همچنین گفت: با تلاش شبانه‌روزی پلیس و همکاری مردم، طی ماه‌های گذشته چندین باند سرقت در شهرستان خوی شناسایی و متلاشی شده‌اند و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان خوی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده، از موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه خود محافظت کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق تماس با شماره اضطراری ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

گلوانی خاطرنشان کرد: پلیس به‌عنوان ضامن امنیت اجتماعی در کنار مردم است و مشارکت عمومی شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم دارد.