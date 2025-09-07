تآکید استاندار لرستان بر توجه ویژه به مطالبات و شرایط کاری پرستاران
استاندار لرستان بر ضرورت توجه ویژه به مطالبات و شرایط دشوار کاری پرستاران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در دیدار با رئیس کل سازمان نظام پرستاری ضمن قدردانی از فداکاری ،صبوری و خدمات جامعه ی پرستاری گفت:نقش پرستاران در کنار سایر تخصصهای پزشکی بیبدیل و حیاتی است و باید توجه ویژهای به مطالبات و شرایط دشوار کاری آنان شود.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه پرستاری یکی از سختترین و زیانآورترین مشاغل است، افزود: پرستاران مکمل اصلی تیم درمان هستند و بدون حضور و نقشآفرینی آنها، هیچ سیستم پزشکی کارآمد نخواهد بود.
استاندار لرستان با اشاره به فشارهای روحی و جسمی پرستاران و ضرورت توجه ویژه به آنان گفت:پرستاران هر روز با انواع بیماران و شرایط دشوار روبه رو هستند که این موضوع تنشهای روحی فراوانی برای آنان به همراه دارد.، اما پرستاران با عشق، علاقه و فداکاری رسالت خود را انجام میدهند.
شاهرخی تأکید کرد: باید نگاه جامعه به پرستاران ارتقا یابد و مسئولان هم با تمام توان از آنها حمایت کنند و وظیفه خود میدانم که در کنار پرستاران بایستم و هر اقدامی که برای بهبود شرایط کاری،معیشتی و روحی آنان لازم باشد، انجام دهم.
استاندار لرستان به رشادتهای کادر درمان در بحرانها افزود:در شرایط سخت و بحرانهای اخیر،جامعه پرستاری و پزشکی لرستان قهرمانانه پای کار آمدند و با ایثار و از خودگذشتگی خدمت کردند و ایثار و فداکاریهای آنان فراموش نخواهد شد.
شاهرخی همچنین از حرکت قهرمانانه جامعه ی پرستاری و کادر درمان در ایام جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و افزود: کادر درمان لرستان شجاعانه مراحل درمان مجروحان این جنگ را پیگیری کردند.