

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در دیدار با رئیس کل سازمان نظام پرستاری ضمن قدردانی از فداکاری ،صبوری و خدمات جامعه ی پرستاری گفت:نقش پرستاران در کنار سایر تخصص‌های پزشکی بی‌بدیل و حیاتی است و باید توجه ویژه‌ای به مطالبات و شرایط دشوار کاری آنان شود.

سید سعید شاهرخی با بیان اینکه پرستاری یکی از سخت‌ترین و زیان‌آورترین مشاغل است، افزود: پرستاران مکمل اصلی تیم درمان هستند و بدون حضور و نقش‌آفرینی آنها، هیچ سیستم پزشکی کارآمد نخواهد بود.

استاندار لرستان با اشاره به فشار‌های روحی و جسمی پرستاران و ضرورت توجه ویژه به آنان گفت:پ رستاران هر روز با انواع بیماران و شرایط دشوار روبه رو هستند که این موضوع تنش‌های روحی فراوانی برای آنان به همراه دارد.، اما پرستاران با عشق، علاقه و فداکاری رسالت خود را انجام می‌دهند.

شاهرخی تأکید کرد: باید نگاه جامعه به پرستاران ارتقا یابد و مسئولان هم با تمام توان از آنها حمایت کنند و وظیفه خود می‌دانم که در کنار پرستاران بایستم و هر اقدامی که برای بهبود شرایط کاری،معیشتی و روحی آنان لازم باشد، انجام دهم.