رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از یک هزار دستگاه لوازم خانگی قاچاق خبرداد و گفت: کارشناسان ارزش کالاها کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار مهدی افشاری توضیح داد: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران این پلیس مشخص شد مقادیری لوازم خانگی قاچاق خارجی در انباری واقع در خیابان فدائیان اسلام، تخلیه و دپو شده است که این کالاها توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع میکنند.
سردار افشاری افزود: ماموران این پلیس، محل مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که طی آن مشخص شد کالاها، در سامانهها ثبت نشده و در استعلامات گمرکی نیز مشخص شد اسناد گمرکی مربوط به سالهای گذشته است.
این مقام انتظامی افزود: به این ترتیب، کالاهای مذکور که شامل ۵۳ دستگاه جاروبرقی، ۶۸ عدد قابلمه، ۳۷ دستگاه آبمیوه گیری، چهار هزار و ۹۸۰ دست سرویس قاشق، چنگال و کارد و ۹۹۸ دستگاه لوازم برقی آشپزخانه بوده، ضبط و توقیف و متهم پرونده نیز راهی دادسرا شد.
سردار افشاری با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۶۰ میلیارد ریال اعلام کردهاند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.