سرپرست فرمانداری خوی گفت: با توزیع بیش از ۵۰ تن مرغ گرم در یک روز، که دو برابر نیاز شهرستان است، بازار به ثبات کامل رسیده و هیچ کمبودی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرپرست فرمانداری خوی گفت: با همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی متولی و در راستای صیانت از سفره مردم، هیچ مشکلی در تأمین مرغ مورد نیاز شهروندان وجود ندارد و روند توزیع با قوت و به صورت روزانه ادامه خواهد داشت.

غلامحسین آزاد تصریح کرد که دولت با تمام توان از آرامش حاکم بر بازار صیانت کرده و اجازه نخواهد داد سودجویان و محتکران، ثبات فعلی را برهم بزنند. این اقدامات در راستای پاسخگویی به مطالبات به حق شهروندان و جلوگیری از هرگونه نوسان قیمتی در بازار با جدیت تمام و به صورت شبانه‌روزی پیگیری می‌شود و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به بازدید‌های میدانی مستمر و سرزده خود از مراکز عرضه مرغ افزود: در نتیجه اقدامات هماهنگ، بازار کاملاً اشباع شده است، به طوری که تنها در روز چهارشنبه گذشته بیش از ۵۰ تن مرغ گرم آماده طبخ در سطح فروشگاه‌های معتبر شهرستان توزیع گردید که این میزان، تقریباً دو برابر نیاز ۲۵ تنی روزانه خوی است و به خوبی پاسخگوی تقاضای بازار بود.

سرپرست فرمانداری خوی خاطرنشان کرد: تیم‌های بازرسی مشترک به صورت روزانه بر کل زنجیره توزیع و قیمت‌گذاری از مبدا تا مقصد نظارت کامل دارند و با هرگونه تخلف احتمالی به شدت برخورد خواهد شد. در همین رابطه، اداره جهاد کشاورزی نیز با یک برنامه‌ریزی مدون و استراتژیک برای جوجه‌ریزی، تأمین پایدار مرغ تا پایان سال جاری را تضمین کرده است.

حبیب‌الله علیلو، رئیس اداره جهاد کشاورزی خوی گفت: با اجرای برنامه جوجه‌ریزی ۶۰۰ هزار قطعه‌ای در شهریورماه و ماه‌های آتی، ثبات بلندمدت بازار تضمین می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم هیچ چالشی در ماه‌های آینده نداشته باشیم.

وی همچنین از توزیع هدفمند ۱۶ تن مرغ منجمد برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و برخورد قاطع با گران‌فروشی خبر داد و افزود: سیاست ما مدارای صفر با متخلفان است و در ۱۰ روز اخیر سه پرونده تخلف تشکیل و جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.