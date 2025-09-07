به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار رضایی در بازدید از مرز‌های مشترک ایران با کشور‌های افغانستان و پاکستان گفت: آمادگی بالای مرزبانان ما در امنیت مرز‌ها به واسطه ایجاد پاسگاه مرزی و همچنین در گشت‌های هدفمندی است که وجود دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: در ده سال گذشته اقدامات بسیار موثری همچون ساخت پاسگاه‌های و برجک‌های مرزی انجام شده که نگهداری این اماکن و تجهیزات امنیتیشان نیازمند تخصیص بودجه‌های خاص در سطح ملی است.

وی یادآور شد: امروز ما شاهد این هستیم که حفاظت و پایش مرز‌ها از طریق سیستم‌های الکتریکی و اپتیکی به خوبی انجام می‌شود که شاهد آن کاهش ورود مواد مخدر به کشور است.

وی همچنین در نشست صمیمی با سران طوایف سیستان و بلوچستان، با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: شماری از جوانان سیستان و بلوچستان برابر قانون باید خدمت مقدس سربازی را انجام می‌دادند که به هر دلیل و شرایطی، نتوانستند موفق به حضور در خدمت مقدس سربازی شوند که با برنامه ریزی صورت گرفته این افراد به صورت منظم و سازماندهی شده به عنوان پلیس یار در محل زندگی خود خدمت می‌کنند.