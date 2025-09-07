رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تجلیل از رشادت‌های نیرو‌های مسلح به تاثیر وحدت و انسجام مردم ایران در برابر توطئه و فشار بیگانگان اشاره کرد و گفت: دشمن در جنگ ۱۲روزه با چهره عریان و بدون نقاب به میدان آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق که برای دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی به تهران سفر کرده است، صبح روز یکشنبه با آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در این دیدار با قدردانی از همراهی برادران عراقی، پیوند میان دو ملت را خدشه ناپذیر دانست و با اشاره به لزوم حفظ هوشیاری درباره تفرقه افکنی دشمنان که با هدف تضعیف حاکمیت کشور‌های اسلامی از جمله عراق صورت می‌پذیرد گفت: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از فشار بر حشدالشعبی، زمینه سازی برای تجزیه یا تضعیف کشور‌های منطقه به منظور تشکیل اسرائیل بزرگ است.

رئیس مجمع تشیخص مصلحت نظام در ادامه به برخی ویژگی‌های جنگ ۱۲روزه اشاره کرد و گفت: در این جنگ، حقایق بسیاری برای همگان روشن شد. دشمن با چهره عریان و بدون نقاب به میدان آمد و آمریکایی‌ها که مدام از مذاکره دم می‌زدند، ماهیت خود را آشکار کردند.

وی با اشاره به حمله دشمن به کشورمان در حین مذاکرات تاکید کرد: این جنگ باعث شد تا برخی افراد که در داخل ایران، نظام را مخالف با مذاکره تصویر می‌کردند، به فکر فرو روند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اقتدار نیرو‌های مسلح و انسجام مردم ایران در جنگ ۱۲روزه خاطر نشان کرد: این اقتدار و انسجام، خیال خام و نقشه‌های آنهایی را که در جلسات خود، نظام سیاسی بعد از جمهوری اسلامی را در ذهن می‌پروراندند نقش بر آب کرد.

وی با اشاره به تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در انتصاب جانشینان فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح گفت: در این جنگ نگاه بصیر و شجاعانه فرمانده کل قوا و عملکرد دلیرانه نیرو‌های مسلح از جمله توانمندی چشمگیر و دقیق موشک‌های ایرانی، انسجام ملی و حمایت همه جانبه مردم از نظام اسلامی را در برابر دشمنان رقم زد.

در این دیدار، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به احساس غرور مردم عراق و کشور‌های اسلامی از پیروزی ایران در جنگ ۱۲روزه گفت: ایستادگی ملت ایران در مقابل تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی، جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی را ارتقاء داد و باعث دلگرمی جهان اسلام شد.

وی با اشاره به برادری ملت‌‎های ایران و عراق، گسترش همکاری‌های همه جانبه و به خصوص تبادلات تجاری را مورد تاکید قرار داد و برای رهبر معظم انقلاب، مسئولان و ملت ایران، آرزوی توفیق کرد.