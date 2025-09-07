پخش زنده
امروز: -
وزیر صنعت، معدن تجارت گفت: نظارت بر صنعت خودرو باید توسط نهادی خارج از مجموعه خودروسازان انجام شود تا اجرای درست استانداردهای اجباری در آن موثر واقع شود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت صنایع خودروسازی شد.
وی ارتقای کیفیت صنایع خودروسازی را منوط به نظارت مستقیم سازمان ملی استاندارد دانست و گفت: نظارت بر صنعت خودرو، باید توسط نهادی خارج از مجموعه خودروسازان انجام شود و میتواند بر اجرای درست استانداردهای اجباری موثر باشد.
وزیر صمت گفت: هم اکنون، استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در کشور اجرایی میشود و به زودی، استانداردهای ۱۲۲ گانه با تشکیل کارگروهی از کارشناسان استاندارد و صنایع خودرو سازی عملیاتی خواهد شد.