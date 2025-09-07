جمعی از مردم شهر یاسوج ، در اعتراض به سریال خانگی سووشون ، با تجمع در مقابل ساختمان استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد، خواهان توقیف این سریال شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ افراد حاضر در این تجمع پارچه نوشته‌های در حمایت از قوم لر و اعتراض به محتوای سریال در دست داشتند.

افراد حاضر در این اجتماع همچنین از عوامل و سازندگان این مجموعه خواستند به صورت رسمی به دلیل این اقدام توهین آمیز خود به قوم لر، عذرخواهی کنند.

پیش‌تر دادستان مرکز استان نیز در پی توهین سریال سووشون به قوم لر، علیه عوامل این سریال اعلام جرم کرد.

گفتنی است که سریال “سووشون” به کارگردانی نرگس آبیار، بر اساس رمانی مشهور با همین نام اثر سیمین دانشور ساخته شده است و از شبکه‌های خانگی در حال پخش است.

انتشار برخی از قسمت‌های این سریال در روز‌های اخیر واکنش‌های متفاوتی را در میان قوم لر در استان‌های مختلف در پی داشته است.