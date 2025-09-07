به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات هندبال ساحلی پسران قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) در رده سنی زیر ۱۷ سال به میزبانی استان مازندران در نوشهر آغاز شد.

براین اساس کمیته مسابقات و داوری این فدراسیون اسامی داوران و ناظران این مسابقات را اعلام کرد.

حسین رونق (نماینده فدراسیون)، سیف الله حیدرپور (سرپرست فنی)، مهدی قالب تراش و فتح الله یاوری (ناظران داوری)، شهاب شریعت - حسین جلیلی، سلیمان پایدار - جواد کیانی و عباس خلیلی - قاسم شکری کوبل‌های داوری هستند که در مسابقات مازندران حضور دارند.

همچنین مسابقات هندبال ساحلی پسران قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) در رده سنی زیر ۱۷ سال به میزبانی استان اصفهان هم آغاز شد.

اکبر خاکپور (نماینده فدراسیون)، مصطفی باباملکی (سرپرست فنی)، محمد علی قاسمی ناظر داوری)، سینا سلحشور - سالار سلحشور، مقداد احمدی‌زاده - سجاد احمدی‌زاده و مجید فراهانی - رضا صحاف کاشانی (داوران) در مسابقات اصفهان مسئولیت نظارت و داوری را بر عهده دارند.