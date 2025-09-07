پخش زنده
پس از افزایش تنشها میان ونزوئلا و آمریکا، رئیس جمهور ونزوئلا میلیونها نفر از شهروندان ثبتنامشده در نیروهای مردمی ملی بولیواری را برای آمادهباش دفاعی فراخواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیوکلاس مادورو، اعلام کرد که برای بیش از ۸ میلیون نفر از شهروندان این کشور در قالب «نیروهای مردمی ملی بولیواری» فراخوان داده شده است. این اقدام در واکنش به افزایش تنشها میان ونزوئلا و آمریکا و حضور نیروهای عمدتا دریایی نظامی واشنگتن در جنوب دریای کارائیب انجام گرفته است.
رئیس جمهور و فرمانده کل قوای ونزوئلا هدف از این فراخوان را تقویت توان پشتیبانی و سازمانی برای تضمین امنیت و دفاع از سرزمین ملی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود که این فراخوان بهعنوان نخستین مرحله از یک روند ادامه دار برای آمادهسازی نیروهای مردمی در برابر تهدیدات احتمالی است.
در همین زمینه واحدهای محلی نیروهای مردمی در بیش از ۱۵ هزار پایگاه دفاعی در سراسر کشور تشکیل شدهاند تا ساختار نیروهای مردمی بهصورت منسجم سازماندهی شود. این واحدها بهعنوان بخشی از پایگاههای مردمی دفاع یکپارچه عمل کرده و هدف آنها تقویت دفاع ملی از طریق مشارکت فعال و لجستیکی شهروندان اعلام شده است.
دولت ونزوئلا همچنین به حمله نظامی آمریکا به یک قایق در دریای کارائیب که منجر به کشته شدن ۱۱ نفر شد، واکنش نشان داده و آن را بهعنوان بهانهای برای مداخله در امور داخلی کشور محکوم کرده است. مادورو این اقدام را «تهاجم» به حاکمیت ملی ونزوئلا خوانده و بر لزوم آمادگی دفاعی ملی تأکید کرده است.