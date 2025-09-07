وحدت شیعه و سنی رمز تمدن‌سازی و پیشرفت جهان اسلام است وحدت شیعه و سنی رمز تمدن‌سازی و پیشرفت جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در آیین تجلیل از برگزیدگان علمی- فرهنگی طلاب و روحانیون اهل سنت کشور با بیان اینکه ریشه هر تمدن اسلامی در وحدت مذاهب بوده است، گفت: دشمنان اسلام با دامن‌زدن به افراط‌گرایی مذهبی در پی نابودی امت اسلامی هستند و تنها راه مقابله با این توطئه، تقویت همبستگی شیعه و سنی بر اساس تعالیم قرآن و سنت است.

حجت‌الاسلام خسروپناه افزود: هرجا تمدن داشتیم، به خاطر وحدت شیعه و سنی بوده است و علمای مسلمان با وجود اختلافات فقهی و نظری، وحدت داشتند؛ مثلاً در دوره آل‌بویه که پیشرفت علمی و تمدن‌سازی داشتیم، بزرگانی مثل ابن‌سینا نقش ایفا کردند. امروز نیز منشأ پیشرفت‌های علمی کشورمان دانشمندان شیعه و سنی هستند که با هم همکاری می‌کنند.

وی ادامه داد: دشمنان با ابزار شیعه افراطی و سنی افراطی به دنبال نابودی مسلمانان به دست یکدیگر هستند؛ زیرا هنگامی که هویتی نداشته باشیم، آنها می‌توانند ما را نابود کنند. نقش دشمنان اسلام در کشور‌های آفریقای شمالی مثل مصر و لیبی، یا ایجاد تفرقه در هندوستان و پاکستان، و نیز در مالزی و اندونزی که بیشتر توسط انگلیس انجام می‌شد و اکنون آمریکا آن را دنبال می‌کند، بر کسی پوشیده نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وحدت امت اسلامی منشأ قرآنی دارد و تعبیرات صریحی در این زمینه وجود دارد؛ مانند اینکه با هم محبت، وحدت و ولایت داشته باشید و در برابر دشمنان سختگیر باشید. همچنین روایات فراوانی از پیامبر (ص)، ائمه (ع) و صحابه بر وجوب وحدت و حرمت تفرقه دلالت دارد.

حجت‌الاسلام خسروپناه با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی تصریح کرد: امروز طرح اسرائیل بزرگ و ایران کوچک یا عراق کوچک مطرح می‌شود. اروپایی‌ها با وجود اختلافات مذهبی به این نتیجه رسیده‌اند که اتحادیه و پول واحد داشته باشند، درحالی‌که اگر اروپا واحد نبود، آمریکا آن را از بین می‌برد.

*جنگ ۱۲ روزه، جنگی جهانی بود

وی افزود: این جنگ اخیر اگرچه ۱۲ روزه بود، اما جنگی جهانی به شمار می‌رود و متأسفانه کشور‌های اروپایی از حمله آمریکا و اسرائیل حمایت کردند. دشمن به دنبال از بین بردن اندیشمندان و فرماندهان بود تا بتواند نظام را نابود کند، اما وحدت و انسجام ملی، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

*امروز به فقه حکمرانی نیاز داریم

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: اگر دانشمندانی مانند فخررازی، امام محمد غزالی، تفتازانی و زمخشری در عصر ما حضور داشتند، به پژوهش در زمینه شبهات کلام جدید می‌پرداختند؛ زیرا امروز نسل جوان در معرض الحاد ناشی از ده‌ها شبهه‌ای است که از الهیات پروتستان گرفته شده و در فضای فکری جهان اسلام ترویج می‌شود. برخی نیز گرفتار اندیشه‌های پست‌مدرن هستند. اگر آن بزرگان در این زمان می‌زیستند، به نقد شبهات الهیات مدرن و پست‌مدرن می‌پرداختند.

حجت‌الاسلام خسروپناه اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به فقه الحکومه و حکمرانی نیاز داریم. متأسفانه چه در میان شیعه و چه در میان اهل سنت، هنوز کتابی جامع درباره فقه حکمرانی نوشته نشده است، درحالی‌که وظیفه ما عالم بودن به زمانه است و باید این خلأ را پر کنیم.