پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته وحدت و در آستانه بازگشایی مدارس، ۳۵۰ بسته لوازم التحریر وکیف به دانش آموزان مهر اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر گفت: به مناسبت گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت و در راستای طرح توکاد، ۳۵۰ بسته لوازم التحریر و کیف بین دانش آموزان در بخشهای مرکزی، وراوی، گله دار و اسیر شهرستان مهر توزیع شد.
سرهنگ پاسدار حامد غلامی افزود: این بستهها به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان است که به همت حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه شهرستان مهر انجام شد.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.