به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان روز نخست مسابقات اسکواش پسران قهرمانی کشور - شیراز، ۸ بازیکن برتر در هر رده سنی با پیروزی مقابل رقبا به مرحله بعد صعود کردند.

در رده سنی کمتر از ۱۱ سال: پندار ترک زاد از کیش، رادان روحانی از یزد، امیرفرحان محمودی از تهران، آئین عجم حسنی از گلستان، فرحان خراشادی زاده از خراسان جنوبی، عارف حسینی از خراسان جنوبی، بارمان بهمن پور از همدان و ماهان مهاجر از تهران با برتری مقابل رقبا به دور بعد صعود کردند.

در رده سنی کمتر از ۱۳ سال: سامیار صفری از گیلان، سپهر قانعی از اصفهان، سید علیسان موسوی از زنجان، محمد طا‌ها نجفی مرغملکی از اصفهان، امیرعطا محجل فرید از آذربایجان شرقی، محمد رادین عبدالهی و مصطفی احراری از خراسان جنوبی و اهورا فیروزی از مرکزی جواز حضور در دور بعد را کسب کردند.