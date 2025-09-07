به خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی تالش گفت: ماموران انتظامی این شهرستان با حضور و اقدام به موقع، مانع از خودکشی یک جوان ۲۵ ساله شدند.

سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: با اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و حضور به موقع پلیس، مشخص شد یک جوان با هدف خودکشی، قصد پریدن از پشت بام آپارتمان منزل مسکونی را دارد.

وی گفت: ماموران انتظامی با دعوت این جوان به حفظ آرامش و ترغیب وی به جلوگیری از هرگونه اقدام نسنجیده، مانع از خودکشی این جوان ۲۵ ساله شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش افزود: این فرد در بررسی‌های صورت گرفته، علت و انگیزه خود را از این اقدام، اختلافات خانوادگی عنوان کرد.