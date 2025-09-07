پخش زنده
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور از آغاز خرید توافقی برنج در استانهای شمالی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، طلایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در همایش تعاونیهای شهرستان کردکوی گفت: بر اساس دستور وزارت کشاورزی سهم تعاون روستایی در بازار باید به ۲۰ درصد برسد.
او افزود: بر همین اساس برای اولین بار وارد بازار برنج شدهایم و خرید برنج برای مصرف فروشگاهها و نیاز کشور و ذخیره سازی انجام میشود.
طلایی ادامه داد: با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی، اما بخش کشاورزی رشد اقتصادی مثبت داشته و بیش از ۴۰ درصد صادرات محصولات کشاورزی و ۳۵ درصد کاهش واردات در این بخش داشتیم.
او افزود: تا هر زمانی که نیاز باشد خرید برنج ادامه دارد.
طلایی ادامه داد: خرید و قیمت گذاری بر اساس ارقام برنج انجام میشود و هر زمان نیاز باشد قیمت متعادل میشود تا هم کشاورز و هم مصرف کننده سود ببرد.
همزمان با طرحهای تعاونی استان از جمله یک کارخانه مدرن شالبکوبی به بهرهبرداری رسید.
به گفته جامی مدیر تعاون روستایی گلستان افتتاح این شالیکوبی سبب میشود تا بخشی از شالی تولید شده در گلستان در استان بماند و به خارج از استان منتفل نشود.
او افزود: برای این کارخانه ۹ میلیارد تومان هزینه شده است و با افتتاح این کارخانه ۲۵ نفر به صورت مستقیم و ۱۵ نفر غیر مستقیم مشغول به کار شدند.