معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: محتوای آموزشی مناسب از چالش‌های اصلی دانش اموزان طیف اوتیسم در حال بازنگری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مژگان فرهبد در آیین افتتاح نخستین مجموعه آموزشی و پرورشی دانش آموزان اختلال طیف اوتیسم در مدرسه طراوت دزفول، بیان کرد: تمام تلاش آموزش و پرورش استثنایی در کشور به حداقل رساندن چالش‌های دانش آموزان و معلمان در دوران تحصیل و فرآیند آموزشی است.

وی با تاکید بر ضرورت تدوین محتوا‌های آموزشی مناسب دانش آموزان اوتیسم ادامه داد: علاوه بر کاهش سختی دوره تحصیلی، امکان افزایش میل به موفقیت دانش آموزان اختلال طیف اوتیسم با بازنگری در محتوای آموزشی دانش آموزان وجود دارد که تدوین محتوای مناسب در حال انجام است.

معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استثنایی کشور، احداث مدرسه اوتیسم در دزفول را اقدامی بزرگ برای توسعه عدالت آموزشی دانست و ابزار امیدواری کرد این مدرسه سرمنشا تربیت دانش آموزان موفق باشد.

وی اظهار کرد: دانش آموزان اختلال طیف اوتیسم دارای توانمندی‌های بسیار زیادی هستند که با تلاش کادر آموزشی، امکان شکوفایی این توانمندی‌ها وجود دارد.

فرهبد با بیان اینکه بسیاری از کودکان اختلال طیف اوتیسم در صورت آموزش‌های مناسب می‌توانند در رشته‌های مختلف به ویژه موسیقی، ریاضی، ورزش و حتی مدیریت خوش بدرخشند، گفت: دانش آموزان اوتیسم اگرچه ممکن است در روند آموزشی با چالش‌هایی در برقرار کردن ارتباط مواجه باشند ولی با روند آموزش صحیح می‌توان انقلابی در درون آنها ایجاد و آینده آنها را متحول کرد.

وی با تجلیل از سختکوشی معلمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: معلمان آموزش و پرورش استثنایی مظهر صبر و ایثار هستند و نقش تعیین کننده‌ای در توانمندسازی این کودکان دارند.