شب اول جشن «امت ماه» به مناست هفته وحدت در قلب اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امشب، شب نخست جشن بزرگ «امت ماه» هم‌زمان با فرارسیدن میلاد پیامبر رحمت (ص) و آغاز هفته وحدت، در کنار زاینده‌رود اصفهان با حضور پرشور شهروندان برگزار شد.

شهر اصفهان امشب میزبان جشنی بود که نه فقط یک مراسم، که نفس گرم امید بود؛ جشن «امت ماه» هم‌زمان با فرارسیدن میلاد پیامبر مهربانی‌ها (ص)، در کنار زاینده‌رود، رود همیشه‌جانِ اصفهان، با شکوهی وصف‌نشدنی آغاز شد.

فضای اطراف پل‌ها و حاشیه رودخانه از ساعات اولیه شب مملو از خانواده‌هایی بود که برای حضور در این آئین معنوی و شاد گرد هم آمده بودند.

صدای سرود‌ها و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و آئینی، شور و نشاط خاصی به شهر بخشیده و پیام وحدت، همدلی و امید را در دل مردم زنده کرده است.

هدف از برگزاری جشن «امت ماه» ایجاد «فضایی شاد، معنوی و وحدت‌آفرین است.

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان درباره ویژه‌برنامه امت ماه بیان کرد: به‌مناسبت ۱۵۰۰ مین سال میلاد پیامبر رحمت (ص) و بزرگداشت هفته وحدت، معاونت فرهنگی شهرداری و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برنامه‌های متنوعی را با عنوان جنش بزرگ «امت ماه» برای شهروندان تدارک دیده‌اند؛ این جشن‌ها با هدف ایجاد فضایی شاد، معنوی و وحدت‌آفرین برای مردم اصفهان برگزار می‌شود.

کمال حیدری افزود: جشن «امت ماه» از امشب (شنبه پانزدهم شهریور) تا سه‌شنبه هجدهم شهریور، هر شب از ساعت ۲۰ با حضور هنرمندان ملی و استانی ادامه خواهد داشت؛ این رویداد فرصتی است تا خانواده‌ها در فضایی صمیمی، هم شادی میلاد پیامبر اعظم (ص) را جشن بگیرند.