تیم‌های مشترک شبکه بهداشت و درمان و اداره تعزیرات حکومتی با حضور در داروخانه‌ها و مراکز ترک اعتیاد سطح شهرستان سلماس طرح ویژه نظارت بر عرضه دارو را اجرا کردند.

مقابله با فروش دارو‌های اعتیادآور در داروخانه‌ها و مراکز ترک اعتیاد سلماس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛دکتر ثانی مدیر شبکه بهداشت درمان سلماس در جریان این بازدیدها، موضوع جلوگیری از فروش دارو‌های دارای پایه اعتیادآور و همچنین دارو‌های نیروزا و سست‌زا بدون نسخه پزشک مورد تأکید قرار داد.

او هشدار داد هرگونه تخلف در این زمینه، تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است و با متخلفان برخورد قانونی انجام خواهد شد.

به گفته مسئولان، این نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و هدف اصلی آن، صیانت از سلامت مردم و پیشگیری از سوءمصرف دارویی است. همچنین از شهروندان خواسته شد در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی به شبکه بهداشت و درمان و تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.