معاون فنی و مهندسی ساتبا گفت: با اجرای طرح ملی جایگزینی کولرهای آبی فرسوده با پمپهای کممصرف، تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه قدیمی تعویض شده که نتیجه آن کاهش یک مگاواتی توان مصرفی در شبکه برق کشور بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «علیرضا پرندهمطلق» با اشاره به اجرای طرح جایگزینی الکتروموتور و پمپ کولرهای آبی فرسوده با موتورهای BLDC و پمپهای کممصرف، گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی و در قالب «بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست» اجرا میشود و بازگشت سرمایه آن از طریق انتشار و معامله گواهی صرفهجویی انرژی برق در بورس انرژی ایران تأمین میشود.
وی افزود: این طرح با هدف جایگزینی ۱۴۰ هزار دستگاه کولر آبی در کشور به عنوان نخستین طرح بازار بهینهسازی انرژی در بخش خانگی شناخته میشود و میتواند الگویی برای اجرای برنامههای مشابه در بخش خانگی باشد.
پرندهمطلق همچنین از برنامهریزی برای آغاز فرآیند ثبتنام مردمی خبر داد و گفت: با شروع این مرحله، خانوارها میتوانند با سهولت بیشتری نسبت به تعویض موتور و پمپهای قدیمی کولر خود اقدام کرده و از مزایای این طرح بهرهمند شوند.