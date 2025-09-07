متخصص اورولوژی و فوق‌تخصص سرطان‌های مجاری ادراری با اشاره به شیوع روزافزون سرطان مثانه در جامعه اظهار داشت: سرطان مثانه از جمله سرطان‌های قابل درمان و قابل پیشگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محسن سرکاریان با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۵ درصد از مراجعان به کلینیک‌ها، مبتلا به اشکال مختلف این بیماری هستند، اظهار داشت: سرطان مثانه برخلاف برخی سرطان‌ها مانند پروستات یا سرطان سینه، با علائم بالینی آشکار می‌شود و شایع‌ترین نشانه آن، خونریزی بدون درد و مخفی در ادرار است. این خونریزی موقتی است، البته قطع شدن خونریزی به معنای رفع مشکل نیست و هرگونه تغییر در رنگ ادرار، حتی اگر به صورت تیرگی خفیف باشد، نیازمند پیگیری‌های تشخیصی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ادامه به علائم پیشرفته‌تر این بیماری اشاره کرد و افزود: در مراحل پیشرفته‌تر، علائمی همچون عفونت‌های مکرر ادراری، احتباس ادرار، تب‌های شبانه و درد‌های مبهم در ناحیه لگن ممکن است بروز کند. در نهایت با پیشرفت بیماری، این علائم عمومی‌تر شده و اندام‌های دیگر مانند کبد و ریه را نیز درگیر می‌کند.

وی ادامه داد: اگر سرطان در مسیر ورودی ادرار از کلیه‌ها به مثانه ایجاد شود، می‌تواند باعث اختلال در عملکرد کلیه‌ها و در نهایت نارسایی آنها شود که در صورت دوطرفه بودن، ممکن است بیمار را به سمت دیالیز پیش ببرد.

دکتر سرکاریان با تأکید بر اینکه سرطان مثانه در آقایان سه برابر شایع‌تر از خانم‌هاست، گفت: مهم‌ترین عامل ابتلا به این نوع سرطان، استفاده از دخانیات و به خصوص سیگار است که قابل پیشگیری می‌باشد. در برخی کشور‌ها نیز عوامل انگلی در بروز این بیماری نقش دارند، که خوشبختانه این عوامل در ایران ریشه‌کن شده‌اند.

این فوق‌تخصص سرطان‌های مجاری ادراری با بیان اینکه غربالگری اولیه از طریق آزمایش ادرار امکان‌پذیر است، توضیح داد: این آزمایش می‌تواند وجود مقادیر اندک خون در ادرار را که با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیست، نشان دهد. در کنار آن، سونوگرافی بهترین روش تشخیص این بیماری است که به پزشک متخصص کمک می‌کند توده‌های سرطانی را تشخیص دهد.

وی افزود: تشخیص قطعی از طریق سیستوسکوپی (وارد کردن لنز از طریق مجرای ادرار به مثانه) انجام می‌شود. پس از نمونه‌برداری و ارسال آن به آزمایشگاه پاتولوژی، میزان بدخیمی توده مشخص و درمان به موقع آغاز می‌شود.

این متخصص اورولوژی با تأکید بر اهمیت تشخیص به موقع بیماری اظهار داشت: در مراحل اولیه می‌توان با استفاده از آندوسکوپی، توده را بدون جراحی باز برداشت و از گسترش آن جلوگیری کرد. در این مرحله، درمان بسیار ساده‌تر است و پس از عمل نیز با تزریق دارو‌هایی به داخل مثانه، از عود مجدد بیماری پیشگیری می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ادامه، هشدار داد: اگر تومور مثانه نادیده گرفته شود، ممکن است کل مثانه را درگیر کند و در این صورت، درمان نیازمند تخلیه کامل مثانه و بازسازی آن با استفاده از روده است که این امر تغییرات بزرگی در سبک زندگی بیمار ایجاد می‌کند. تشخیص در مراحل اولیه و پیشرفته، از نظر نوع درمان و تغییر در سبک زندگی بیمار، بسیار تفاوت است.