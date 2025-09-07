به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: در اجرای طرح تشدید مقابله با کالای قاچاق، ماموران انتظامی این شهرستان به هفت دستگاه خودروی سواری در جاده مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی افزود: در بازرسی از این خودروها، سه هزار و ۶۹۹ عدد انواع لوازم یدکی خودرو، ۲ دستگاه لباسشویی، ۱۵ دستگاه تلویزیون، ۳۵۴ دستگاه لوازم آرایشگاه، ۶۴۰ عدد نوشیدنی، ۷۰ جفت کفش ورزشی، پنج دستگاه کامپیوتر و ۱۴ هزار عدد فندک فاقد مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۶۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص هفت نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.