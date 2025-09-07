پخش زنده
همزمان با فرا رسیدن ماه ربیع الاول و در آستانه میلاد باسعادت پیامبر اعظم (ص)، مراسم رونمایی از وبگاه «خانواده ما» با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و فعالان اجتماعی در مؤسسه آل البیت تفلیس برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این ابتکار که با هدف ارائه محتوای آموزشی و ترویج ارزشهای اسلامی در حوزه خانواده صورت گرفته، گامی مهم در جهت تقویت و استحکام پیوندهای خانوادگی در میان مسلمانان گرجستان محسوب میشود.
در این مراسم، سیدمصطفی حسینینیشابوری، رئیس مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ضمن تقدیر از حمایت رایزنی فرهنگی ایران و تلاشهای صورت گرفته توسط رامین ایگداف و انجمن بانوان مسلمان در راهاندازی این وبگاه، به تبیین جایگاه رفیع انسان از منظر اسلام پرداخت.
وی با استناد به دیدگاه آیتالله جوادی آملی، بر فطرت خداپذیر انسان و تعریف او به عنوان جانشین خداوند تأکید کرد و آیات «إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» را گواه بر مبدأ و مقصد مشخص انسان دانست. حسینینیشابوری همچنین به معرفی وبسایت «اسلام گلوری» پرداخت که به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در موضوعات مبنایی تبلیغ و اسلام طراحی شده است.
رامین ایگداف، رئیس سابق اداره مسلمانان در گرجستان و طراح محتوای وبگاه «خانواده ما»، به چالشهای فرهنگی پیش روی خانوادهها در گرجستان اشاره کرد.
وی بیان داشت: «در سالهای اخیر، شاهد اجرای برنامههای آموزشی گوناگونی با عنوان برابری جنسیتی، تحت تأثیر توصیههای کمیته CEDAW سازمان ملل و با تأمین مالی سازمانهای غیردولتی غربی بودهایم. این برنامهها که از طریق همایشها و سمینارها برگزار میشوند، با ترویج مفاهیمی چون فمینیسم، به تأخیر انداختن ازدواج، و ... ، در تلاشند تا پایههای خانواده را سست کرده و ارزشهای دینی و ملی ما را کمرنگ سازند.»
ایگداف افزود: «هدف اصلی این برنامهها، خروج زن از کانون خانواده، تضعیف نقش مادری و تربیت فرزند، از بین بردن احترام متقابل در روابط زناشویی، و حذف ارزشهایی چون غیرت، ناموس و عفت است. همچنین، با ترویج تأخیر در ازدواج، جوانان به سمت زندگی بیبندوبار سوق داده میشوند.»
وی با تأکید بر ضرورت اجرای برنامههای آموزشی صحیح و تربیتی با الگوگیری از توصیههای مقام معظم رهبری، اظهار داشت: «بر همین اساس و با حمایت رایزنی فرهنگی ایران، وبگاه «خانواده ما» با هدف مقابله با این هجمههای فرهنگی طراحی و ایجاد شد.»
در ادامه، مهدی سعادتنژاد، رایزن فرهنگی کشورمان در گرجستان، دین اسلام را دینی جامع دانست که بر حضور جمعی و اجتماعی تأکید دارد و خانواده را به عنوان اصلیترین بخش اجتماع، نیازمند روشهای تربیتی برگرفته از تعالیم اسلامی معرفی کرد. وی بر ضرورت حضور فعال در فضای مجازی برای ارائه آموزشهای صحیح اسلامی و خانوادگی و مقابله با محتواهای ضد دینی و ارزشی تأکید نمود.
وبگاه ailemiz.biz و اپلیکیشن موبایلی «خانواده ما»، محتوای آموزشی متنوعی را در زمینههای اخلاق خانواده در اسلام، تربیت، ارزشهای بنیادین خانواده و حقوق متقابل زوجین، به ویژه برای بانوان مسلمان، ارائه میدهد. همچنین، پوستر، اینفوگرافیک، مقالات و کتابهای الکترونیکی با موضوعات مرتبط با خانواده در این وبسایت منتشر خواهد شد.
بخشهای ویژهای برای بانوان مسلمان گرجستان شامل مسائل شرعی، حجاب، دستور آشپزی، طب سنتی و اسلامی و مطالب جذاب دیگر در نظر گرفته شده است.
برای کودکان نیز انیمیشنهای مذهبی، فیلم و کلیپهایی با محوریت تعلیم و تربیت ارائه میشود.
در این مراسم، وبگاه dinimiz.net نیز رونمایی شد. این وبسایت نیز با هدف ارائه محتوای مورد نیاز مسلمانان گرجستان به زبان آذری، شامل احکام شرعی، اوقات شرعی، معرفی مساجد، قرائت قرآن، تفسیر و ادعیه، طراحی و راهاندازی شده است.
این اقدام فرهنگی، گامی مؤثر در جهت ارتقاء آگاهیهای دینی و خانوادگی و تقویت هویت اسلامی در میان جامعه مسلمانان گرجستان به شمار میرود.