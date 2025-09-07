پخش زنده
امروز: -
سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی در یک سال نخست دولت چهاردهم بیش از ۵ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و احداث ۴۵۰ طرح عمرانی در حوزههای درمانی، عمومی، ورزشی و فرهنگی جذب و هزینه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در یک سالگی دولت چهاردهم، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی با هدف ارتقای بهرهوری، کیفیت و سرعت اجرای طرح های عمرانی، موفق به جذب بیش از ۵ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و ساخت ساختمانهای عمومی و دولتی شده است.
این سازمان، که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، در این مدت ۴۵۰ طرح با زیربنای بیش از ۳ میلیون و ۶۷۳ هزار مترمربع را تکمیل و تحویل داده است.
در حوزه درمانی، ۴ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان برای ۳۴ پروژه در ۱۸ استان جذب شد که باعث پیشرفت ساخت بیش از ۵۶ هزار متر مربع زیربنا شده است.
همچنین از ظرفیت خیرین و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای طرح هایی چون بیمارستانهای تاکستان و عسلویه نیز بهرهبرداری شده است.
در بخش فضاهای عمومی، تامینی و تربیتی، ۴۵۸ میلیارد تومان اعتبار جذب و ۱۴ پروژه در ۱۰ استان پیشرفت داشت که در این حوزه تحویل ۴ بلوک مسکونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز صورت گرفت.
حوزه فرهنگی، ورزشی و مذهبی نیز با جذب ۹۸۶ میلیارد تومان برای ۱۲ طرح در ۸ استان همراه بود که علاوه بر پیشرفت ساخت بیش از ۱۲ هزار متر مربع زیربنا، تسهیلات مالی و تفاهمنامههایی برای تسریع در بهرهبرداری از پروژههای مهمی چون مصلی امامخمینی تهران و ورزشگاههای بروجرد و بناب منعقد شده است.
هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، رفع معارضات، برقراری انشعابات و استفاده از ظرفیتهای استانی از دیگر اقدامات این سازمان در جهت تحقق اهداف دولت چهاردهم بوده است.
این دستاوردها نشاندهنده تلاش گسترده دولت و سازمان مجری برای بهبود زیرساختهای عمومی، درمانی و فرهنگی کشور در کوتاهترین زمان ممکن است.