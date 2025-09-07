در آستانه آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ و ادامه تاخیر در اعلام قیمت جدید خرید تضمینی گندم، کشاورزان گندم‌کار امیدوارند نرخ پیشنهادی آنها در شورای قیمت‌گذاری تصویب شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نشست نهایی شورای قیمت گذاری محصولات اساسی برای تعیین نرخ جدید خرید تضمینی گندم تصریح کرد: طبق روند معمول، پس از برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی می‌بایست نشست شورا برای تصمیم گیری نهایی و تعیین قیمت برگزار شود که احتمالا این نشست فردا دوشنبه ۱۷ شهریورماه تشکیل خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تا همین جا نیز در انجام این تکلیف تاخیر فراوانی رخ داده، افزود: در هر حال قیمت جدید خرید تضمینی گندم باید هرچه زودتر و نهایتا تا یکی دو روز آینده مشخص و اعلام شود تا کشاورزان بیش از این در وضعیت بلاتکلیفی و سردرگمی نباشند.

بر اساس اعلام رئیس و مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و با در نظر گرفتن معیار‌های قیمت گذاری و عوامل موثر بر آنها، قیمت گندم در فصل جدید می‌بایست دستکم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم باشد تا کشاورزان بتوانند از پس هزینه‌های تولید و همچنین معیشت زندگی خود و خانواده هایشان بر آیند.

بر اساس قانونی که چهار سال پیش در مسیر اجرای "اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" و با هدف "نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی" وضع شد، قیمت گذاری این محصولات بر عهده شورایی متشکل از وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ۵ تن از کشاورزان خبره و نمایندگان تشکل‌های صنفی گذاشته شد تا مقدمات تامین امنیت غذایی سر و سامان بهتری بیابد.

در این قانون به صراحت تاکید شده است که "برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود. "

بر اساس این قانون و با توجه به آغاز فصل زراعی جدید از ابتدای مهرماه، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مکلف بود که قیمت‌های تضمینی را تا پایان تیرماه اعلام کند، اما همانند سال‌های گذشته به دلایل مختلفی (که امسال جنگ ۱۲ روزه بود) انجام این تکلیف به تاخیر افتاد.