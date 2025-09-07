رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت:ستاد راهبری حفظ ساختاری مستقل از دبیرخانه ملی حفظ دارد؛ این ستاد تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی، قرار است در زمینه تربیت و راهبری حافظان قرآن اقداماتی را به انجام برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام تقی زاده رئیس سازمان دارالقرآن الکریم امروز ۱۶ شهریور در نشست با خبرنگاران و اهالی رسانه در موسسه رسانهی‌ای اوج، گفت: ستاد راهبری حفظ ساختاری مستقل از دبیرخانه ملی حفظ دارد این ستاد تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی، است و در زمینه تربیت و راهبری حافظان قرآن اقداماتی را انجام می‌دهد.

حجت‌الاسلام تقی‌زاده در این نشست با تبریک ایام هفته وحدت و سالروز میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، افزود: شأن ایام میلاد پیامبر اسلام بسیار مترقی است و باید آن را همچون دیگر ایام توصیه شده در اسلام همچون لیالی قدر، ارزشمند تلقی کنیم.

وی با اشاره به حضور والدین شهید احسان ذاکری از شهدای دوران جنگ تحمیلی دوازده روزه در نشست ادامه داد: شهید ذاکری حافظ و عامل به قرآن بود و بسیار خرسندیم که این نشست مزین به نام این شهید اقتدار شده است.

* در تقابل حق و باطل، پیروزی از آن کسی که پیام را درست منتقل کند

رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری دربارۀ افق تحول رسانه ملی در دی‌ماه سال گذشته گفت: مسئله‌ای که ایشان از ذکر چنین موضوعی در قالب یک بیانیه مدنظر دارند آن است که در تقابل و جنگ میان ما و نظام سلطه، پیروزی از آن کسی است که ضمن دریافت پیام آن را به بهترین شکل، منتقل کند.

حجت الاسلام تقی‌زاده افزود: در این تقابل هر چه از نظر ابزار و تجهیزات و ادوات نظامی، وضعیت نابرابری داشته باشیم اینکه بتوانیم به شکلی صحیح و واقعی توانایی و قابلیت‌ها را از نظر آمار و ارقام به دست آورده و در نحوه اطلاع‌رسانی آن بهترین شیوه را اتخاذ کنیم، برگ برنده در اختیار ماست.

وی با اشاره به اهمیت تصویرسازی در امر تقابل جبهه حق با باطل، تصریح کرد: ذکر مصداقی این امر را در قالب سوره‌های «انفال» و «آل‌عمران» شاهد هستیم. در این روایت قرآنی شاهدیم گزارش‌هایی که از غزوات پیامبر (ص) داده شده توحیدمحور است، بنابراین فتح و ظفر در کنار برخی شکست‌ها و لطمات روی‌داده، اگر واقع‌بین باشیم، قابل پذیرش و قبول است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، گفت: رسالت خبرنگاران و اصحاب رسانه بسیار مهم و خطیر است و لذا با بیانی صادق و به دور از اغراق و عدم ارائه آمار‌هایی نه‌چندان دقیق، سعی بر آن داشته باشید که واقعیت را بیان کنید. این راستی و صداقت، در ایجاد انگیزه و روحیه مردم تأثیرگذار خواهد بود چرا که وعده صادق الهی بر این امر استوار است که پیروزی از آنِ جبهه حق است.

* زندگی با آیه‌ها؛ محوری‌ترین طرح در زمینه آموزش عمومی قرآن

حجت الاسلام تقی‌زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره عملکرد شش‌ماه گذشته سازمان دارالقرآن الکریم در زمینه امر آموزش عمومی قرآن، اضافه کرد: محوری‌ترین طرحی که این سازمان در امر آموزش عمومی قرآن آن را دنبال می‌کند، «زندگی با آیه‌ها» است؛ طرحی که در قالب آن دستگاه‌های مختلف بتوانند از ظرفیت‌های موجود خود برای قرابت بیشتر آحاد مردم با قرآن استفاده کنند. در مرحله‌های اجرا شده این طرح شاهدیم که کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، بیشترین مشارکت را با ما داشت و افراد تحت تکفل آن بیش از ۵۰ درصد گواهی‌های این طرح را دریافت کردند.

وی ادامه داد: از اقدامات دیگر سازمان دارالقرآن در امر اشاعه فرهنگ آموزش عمومی قرآن طراحی بازی «آیلیگ» براساس بازی معروفی با عنوان «کوییز آف کینگ» بود که با توجه به اقبال مردم به این بازی در فضای مجازی، تلاش کردیم تا با طراحی این بازی که دربردارنده محتوای قرآنی است، مردم را با معارف و مفاهیم قرآن بیشتر اشنا کنیم.

* ضبط برنامه «محفل» ویژه کودک و نوجوان

رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم دربارۀ اقدامات این سازمان برای آشنایی مخاطب کودک و نوجوان با مفاهیم قرآنی گفت: تولید انیمیشن قرآنی با همکاری حوزه هنری از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار داده‌ایم و به تبعیت از ویژه‌برنامه موفق «محفل» قرار است محفل کودک و نوجوان را نیز با ارائه سوژه‌هایی مورد دلخواه کودکان و نوجوانان، تولید کنیم که ماه رمضان از شبکه امید پخش شود و ضبط این برنامه از سه‌شنبه همین هفته آغاز خواهد شد.

تقی‌زاده دربارۀ اهمیت آموزش قرآن در مدارس هم گفت: با کمیسیون آموزش عمومی قرآن آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ای را امضاء کرده‌ایم تا محتوای جذاب با به خدمت‌گیری کارآمدترین معلمان و مربیان قرآن، ارائه کنیم.

*انتخاب ۳۰ آیه با موضوع فتح و نصر مناسب شرایط حاکم

وی در ادامه دربارۀ تصمیم واگذاری دبیرخانه نهضت ملی زندگی با آیه‌ها به سازمان دارالقرآن یا هر مؤسسه‌ای دیگر، گفت: این امر با توجه به توفیق و قوامی که اجرای این طرح داشته است از همان ابتدا از جانب ما اعلام شد؛ هر چند که تاکنون پیشنهاد و یا درخواستی در این زمینه نداشتیم. به هر حال در قالب این طرح، شاهد برگزاری مرحلۀ اول و دوم آن تا ماه رمضان گذشته بودیم که آمار و ارقام حکایت از توفیق آن دارد. در اختتامیه اجرای مرحلۀ دوم این طرح نیز اعلام شد که به سراغ ۱۰۰ آیۀ آشنا در اجرای مرحلۀ سوم آن خواهیم رفت؛ منظور از آیات آشنا، هم آیاتی از قرآن است که مردم با آنها قرابت داشته باشند و معمولاً در زندگی روزمره با آنها زیاد سر و کار داشته و یا بار‌ها با آن مواجه بوده‌اند.

رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم افزود:، چون جنگ تحمیلی دوازده‌روزه بر ما تحمیل شد، لذا از میان آن ۱۰۰ آیه، ۳۰ آیه را انتخاب کردیم که محوریت آنها مضامین فتح و نصر بوده است. در ایام محرم نیز ۱۲ آیه انتخاب شد، برای اربعین نیز ۵ آیه محوری را انتخاب کردیم و در ایام هفته وحدت نیز دبیرخانه طرح ملی زندگی با آیه ها، ۵ آیه در بیان شخصیت حضرت محمد (ص) انتخاب و معرفی کرد.

حجت الاسلام تقی زاده افزود: در ذیل اجرای طرح زندگی با آیه‌ها، اطلسی در فضای مجازی برای معرفی جلسات و مؤسسات قرآنی راه‌اندازی شده است که علاقه‌مندان می‌توانند با توجه به نزدیکی محل اقامت خود، جلسه، مؤسسه و یا مکانی را که در آن فعالیت قرآنی در حال انجام است، انتخاب کنند. از زمان راه‌اندازی این سامانه ۲۵ هزار مورد ثبت شده که البته این آمار در ماه رمضان گذشته با ۱۲۰هزار محفل ثبت شده دیگر تبدیل به یک مرجع جامع برای برآورده شدن نیاز علاقه‌مندان به منظور حضور در محافل و مجالس قرآنی شد.

*میثاق فتح؛ سفر‌های قرآنی دارالقرآن‌الکریم در جنگ دوازده روزه

وی گفت: ما در طول جنگ دوازده‌روزه در قالب برنامه «میثاق فتح» با حضور اساتید و کارشناسان قرآنی همچون آیت‌الله عابدینی و حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسم به شهر‌های مختلف سفر کردیم و اوضاع روز حاکم بر کشور ناشی از جنگ تحمیلی و لزوم وحدت و انسجام ملی را با سیاق قرآنی و با استناد به آیات قرآن برای عموم مردم تبیین کردیم.

رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم دربارۀ تفاوت‌های دبیرخانه ملی حفظ قرآن و ستاد راهبری حفظ، افزود: دبیرخانه ملی حفظ، واحدی زیر نظر سازمان دارالقرآن‌الکریم است که شورای ارزیابان حفظ تخصصی و حفظ عمومی در آن تشکیل می‌شود و تاکنون بیست دوره آزمون حفظ نیز برگزار کرده است. در دوره اخیر نیز ۱۳ هزار نفر در این آزمون شرکت داشتند.

حجت الاسلام تقی‌زاده ادامه داد: ستاد راهبری حفظ قرآن کریم، تشکیلاتی مستقل در سازمان تبلیغات اسلامی است که ریاست آن را حجت‌الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به عهده دارد و دبیری آن هم به عهده آقای محمدمهدی بحرالعلوم است که قرار است به شکل قرارگاهی، سلسله اقداماتی را در زمینه حفظ و تربیت حفاظ اجرا کنند.

وی دربارۀ رویداد هم‌افزایی کنشگران تدبر در قرآن کریم «صاد» و اینکه چرا این رویداد خروجی مناسبی در امر تدبر در قرآن نداشته است گفت: این رویداد برای نخستین‌بار اسفندماه گذشته با ارائه طرح‌هایی از جانب برخی افراد که در زمینه تدبر در قرآن برگزار شد، اما هیچ‌گاه در نظر نداشتیم که این رویداد را به شکل منظم و ادواری در زمان مشخص و هر سال برگزار کنیم.

رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم اظهار کرد: برگزاری این رویداد تنها برای شناسایی کنشگران این حوزه و جهت‌دهی به فعالیت آنها در راستای اهدافی بود که سازمان به دنبال تحقق آنهاست و ممکن است هر از چند گاهی لازم باشد که این رویداد برای به‌روز‌رسانی آمار و کار‌هایی که در این حوزه انجام شده است تجدید شود.

در پایان این نشست، حجت‌الاسلام تقی‌زاده دربارۀ دیگر فعالیت‌های سازمان دارالقرآن در شش ماه گذشته مثل توافق‌های انجام شده با مرکز طبع و نشر قرآن، کارگروه قرآنی اعتاب مقدسه و طرح مسجد پایگاه قرآنی توضیحاتی ارائه کرد و در ادامه مادر شهید احسان ذاکری نیز دربارۀ ویژگی‌های شخصیتی فرزند شهیدش توضیحاتی ارائه کرد.