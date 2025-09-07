به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از العربی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به اراضی اشغالی خبر دادند.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سه پهپاد یمنی از سمت سیناء در حال حرکت به فلسطین اشغالی رصد شده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آماده باش ارتش این رژیم به دنبال حملات پهپادی یمن خبر دادند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به رصد سه پهپاد یمنی مدعی شد که پدافند این رژیم در حال رهگیری این پهپادهاست.

جزئیات بیشتری منتشر نشده است.