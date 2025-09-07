بررسی آخرین دستاوردها و عملکردهای بهزیستی کشور در بحران
نخستین نشست منطقهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان بهزیستی کشور با حضور استانهای البرز تهران، قزوین قم و همدان به میزبانی اداره کل بهزیستی البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
،مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: این نشست با هدف بررسی آخرین دستاوردها و عملکردهای بهزیستی کشور در بحران به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی برگزار شده است.
محمدی فلاح افزود: بررسی خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی کل کشور در این بحران ارائه آخرین تصمیمات ملی در حوزه پرداخت خسارتهای آسیب دیدگان جنگ نیز از دیگر محورهای این نشست بود.
او گفت: عملکرد تیمهای محب سازمان بهزیستی کل کشور و خدمات رسانی اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ نیز در این نشست بررسی شد.