مدیر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی، از حمایت از ۳۶ طرح بین‌المللی در حوزه‌های مهندسی آینده یا مهندسی مرز دانش، دارو و مسایل مرتبط با سلامت انسان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روح الله باقرزاده در حاشیه افتتاح نشست تبادل علم و فناوری و کارگاه بین‌المللی همتایابی (استپ) که امروز یکشنبه در دانشگاه امیرکبیر آغاز به کار کرد، با اشاره به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دانشمندان برتر در حوزه‌های مختلف علوم، مهندسی و تکنولوژی از بیش از ۳۶ کشور دنیا افزود: هدف این نشست که با همکاری بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) برنامه‌ریزی شده است، شکل‌گیری کارگروه‌های پژوهشی با محوریت دانشمندان برجسته ایرانی و بین‌المللی در جهان اسلام است.

وی با اشاره به اهمیت شبکه سازی میان دانشمندان اظهار کرد: این رویکرد در توسعه اهداف بین المللی، به‌کارگیری ظرفیت‌های منطقه‌ای برای رفع نیازهای اساسی جامعه و صنایع کشور را به دنبال دارد.

باقرزاده ادامه داد: در این راستا در نشست امروز، اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دیگر دانشگاه‌های برتر کشور، در قالب پنل‌های موازی و کارگاه‌های همتایابی، با همکاران بین‌المللی خود در زمینه‌های پژوهشی کلان مرتبط با توسعه فناوری تبادل نظر خواهند کرد.

مدیر کل امور بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر به برنامه‌های این دانشگاه در زمینه حمایت از پروژه‌های پژوهشی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، بیش از ۳۶ پروژه بین‌المللی مورد حمایت مالی قرار گرفته است تا ظرفیت‌های علمی اساتید و دانشجویان ما در سطح بین‌المللی تقویت شود.

باقرزاده به بیان اولویت‌های فناورانه و علمی این دانشگاه پرداخت و خاطر نشان کرد: تمرکز ویژه دانشگاه امیرکبیر در سال جاری در حوزه‌هایی مانند مهندسی آینده یا مهندسی مرز دانش، دارو و مسایل مرتبط با سلامت انسان‌ها خواهد بود. در این راستا، ۹ کارگروه موازی با حضور بیش از ۷۰ استاد و محقق برجسته بین‌المللی از ۳۶ کشور تشکیل شده است تا روی موضوعات پژوهشی چالش‌برانگیز در افق یک تا دو سال آینده تمرکز کنند.

باقرزاده در ادامه به تشریح جایگاه پلتفرم STEP به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای هفته جایزه مصطفی(ص) پرداخت و توضیح داد: این پلتفرم، دانشمندان و محققان برجسته دنیا را با حمایت بنیاد مصطفی(ص) دور هم جمع می‌کند تا تبادل نظر در خصوص همکاری‌های بین‌المللی و توسعه علم و دانش در جهان اسلام صورت پذیرد.

وی در خصوص شاخص‌های انتخاب دانشگاه‌ها و اساتید مدعو، به دو دسته اشاره کرد: دسته اول، دانشمندان برجسته جهان اسلام هستند که برخی از آنها منتخب جایزه مصطفی(ص) هستند و دسته دوم، اساتید و محققانی با ظرفیت‌های علمی بالا از کشورهای مسلمان یا دانشمندان مسلمان مقیم سایر کشورها هستند. هدف اصلی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بالای این دانشمندان برای پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام است.

به گفته وی این نشست فرصتی مغتنم برای ایجاد هم‌افزایی علمی، شکل‌گیری پروژه‌های مشترک و تقویت جایگاه جهان اسلام در عرصه علم و فناوری جهانی است.