البرز بر سکوی نخست مسابقات شیندن کشور
شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی شیندن کاراته کشور در سالن نشاط کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، مسابقات قهرمانی شیندن کاراته کشور با شرکت ۳۸۰ کاراته کا از سراسر کشور در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی البرز برگزار شد.
در بخش آقایان تیم استان البرز بر سکوی نخست ایستاد گیلان دوم شد و آذربایجان شرقی مقام سوم را کسب کرد.
استان البرز در بخش بانوان نیز بر سکوی نخست ایستاد تیم آذرخش در رتبه دوم و کنبوکای و آکادمی شیهان امینی مشتک مقام سوم را به دست آوردند.