به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، مسابقات قهرمانی شین‌دن کاراته کشور با شرکت ۳۸۰ کاراته کا از سراسر کشور در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی البرز برگزار شد.

در بخش آقایان تیم استان البرز بر سکوی نخست ایستاد گیلان دوم شد و آذربایجان شرقی مقام سوم را کسب کرد.

استان البرز در بخش بانوان نیز بر سکوی نخست ایستاد تیم آذرخش در رتبه دوم و کنبوکای و آکادمی شیهان امینی مشتک مقام سوم را به دست آوردند.