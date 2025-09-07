پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در تعیین قیمت جدید خرید تضمینی گندم تلاش میکنیم کفه ترازو به نفع کشاورزان باشد.
غلامرضا نوری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام اینکه قیمت جدید گندم به زودی تعیین و اعلام می شود، تصریح کرد: از آنجایی که امنیت غذایی را در گرو حمایت از تولیدکنندگان داخلی میدانیم، در تعیین قیمتهای جدید تلاش میکنیم که کفه ترازو به سود کشاورزان باشد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: درباره اغلب محصولات اساسی که در فهرست خرید تضمینی قرار دارند و مشمول قیمت گذاری هستند تصمیم گیری شده و نرخ ها نیز مشخص است، اما در مورد گندم که محصول راهبردی و تابع سیاستهای متفاوتی است تاخیر رخ داده و بزودی تعیین تکلیف میشود.
نوری تصریح کرد: ما معتقدیم امنیت غذایی باید متکی بر تولید داخل باشد و بنابراین سعی می کنیم هر سیاست و تصمیمی به سود کشاورز باشد تا به تقویت تولید داخل کمک کند.
بر اساس اعلام رئیس بنیاد ملی گندمکاران، جلسه شورای قیمتگذاری برای تعیین قیمت جدید گندم احتمالا فردا دوشنبه برگزار میشود.