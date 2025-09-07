پخش زنده
با توجه به فرا رسیدن زمان آماده سازی اراضی مورد کشت محصولات دیم و پاییزه، هواشناسی کشاورزی استان همدان توصیههایی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این موارد درخواستی به شرح ذیل است:
۱-به همه زارعین توصیه میشود هرچه سریعتر نسبت به آماده سازی زمین، خرید بذر گواهی شده و بیمه محصولات اقدام کنند
۲-راه اندازی، سرویس و تنظیم دستگاههای بذرکار مورد نیاز کشتهای پاییزه
۳-به منظور افزایش کیفیت و کمیت میوه ها، برداشت محصولات باغی در ساعات خنک روز انجام و تا زمان ارسال به بازار در جای خنک و سایه جهت کاهش دمای میوهها نگهداری شوند
۴-مدیریت و تنظیم دور آبیاری مزارع و باغات با توجه به نوسانات دما و نیاز آبی گیاهان و کمبود منابع آب موجود
۵-انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع در ساعات بدون باد و خنک (اوایل صبح یا غروب)
۶-اطمینان از استحکام سازه و بسته بودن دریچههای سقفی گلخانهها در مقابل وزش باد