با توجه به فرا رسیدن زمان آماده سازی اراضی مورد کشت محصولات دیم و پاییزه، هواشناسی کشاورزی استان همدان توصیه‌هایی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این موارد درخواستی به شرح ذیل است:



۱-به همه زارعین توصیه می‌شود هرچه سریعتر نسبت به آماده سازی زمین، خرید بذر گواهی شده و بیمه محصولات اقدام کنند

۲-راه اندازی، سرویس و تنظیم دستگاه‌های بذرکار مورد نیاز کشت‌های پاییزه

۳-به منظور افزایش کیفیت و کمیت میوه ها، برداشت محصولات باغی در ساعات خنک روز انجام و تا زمان ارسال به بازار در جای خنک و سایه جهت کاهش دمای میوه‌ها نگهداری شوند

۴-مدیریت و تنظیم دور آبیاری مزارع و باغات با توجه به نوسانات دما و نیاز آبی گیاهان و کمبود منابع آب موجود

۵-انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع در ساعات بدون باد و خنک (اوایل صبح یا غروب)

۶-اطمینان از استحکام سازه و بسته بودن دریچه‌های سقفی گلخانه‌ها در مقابل وزش باد