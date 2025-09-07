رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی با اجرای طرح سند دار کردن موقوفات، خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته وقف گفت: تا پایان سال آینده جشن سند دار شدن همه موقوفات را برگزار خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت پیروزی کشورمان در جنگ ۱۲ روزه، از اهمیت وقف به عنوان سرمایه‌ای مردمی در خدمت به امور خیر و توسعه کشور سخن گفت و از برنامه‌های گسترده سازمان اوقاف برای احیای موقوفات، حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و مولدسازی اموال وقفی خبر داد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره جنگ ۱۲ روزه و مقاومت مردم در دفاع از کشور، بر نقش حیاتی خانواده‌های شهدا در تقویت جبهه مقاومت تأکید و اظهار کرد: خون شهدا ضامن پایداری انقلاب اسلامی است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف را سرمایه‌ای ارزشمند دانست که مردم با نیت‌های خیرخواهانه، املاک و اموال خود را در اختیار این نهاد قرار می‌دهند و سازمان اوقاف مسئول حفظ و نگهداری این موقوفات است. حجت‌الاسلام خاموشی تصریح کرد: وقف به معنای تحبیس عین و تسبیل منفعه است و سازمان اوقاف در چارچوب قوانین شرعی و حقوقی فعالیت می‌کند.

وی از توسعه اماکن درمانی وقفی خبر داد و گفت: بین ۱۷ تا ۲۳ درصد شبکه درمانی کشور از وقف است و همکاری‌های گسترده‌ای با وزارت بهداشت و علوم پزشکی در این زمینه انجام شده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، همچنین خواستار مدیریت خودگردان موقوفات توسط متولیان آنها شد.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی افزود: امور خیریه شامل آزادی زندانیان، درمان بیماران و حمایت از زنان خودسرپرست به شکل جدی دنبال می‌شود و حفظ عرصه موقوفات از تجاوزات، اولویت مهم سازمان است. وی ادامه داد: تاکنون پرونده‌های حقوقی متعددی برای احقاق حقوق موقوفات پیگیری شده است و بیش از سه برابر عمر وقف، سند تک‌برگ برای موقوفات صادر شده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به تلاش‌ها برای احیای موقوفات بیابانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این املاک قابل بهره‌برداری و توسعه هستند. در حوزه آموزش، سازمان اوقاف با آموزش و پرورش همکاری می‌کند تا مدارس وقفی را بازسازی و استاندارد‌های آموزشی را ارتقا دهد.

حجت‌الاسلام خاموشی موقوفات منفعتی و انتفاعی را متفاوت خواند و از فعال شدن پشتیبانی سازمان برای صدور اسناد و جلوگیری از فساد خبر داد.

وی اجرای نیت‌های موقوفات از جمله در مراسم اربعین را یادآور شد و گفت: امسال بیش از ۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای نیت‌های خیر، هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نقش امینان موقوفات، افزود: بیش از ۲۷ هزار نفر در این سمت‌ها فعال‌اند که نقش کلیدی در واگذاری امور به مردم دارند.

حجت‌الاسلام خاموشی همچنین تأکید کرد سازمان اوقاف در زمینه مولدسازی موقوفات و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اقدامات موثری انجام داده است.

وی از راه‌اندازی کارخانه‌های تولید ایمپلنت پزشکی، تجهیزات درمان تومور سرطانی و طرح‌های ژن‌درمانی خبر داد و گفت: در حوزه کشاورزی و آبزی‌پروری نیز فعالیت‌هایی برای تأمین امنیت غذایی کشور آغاز شده است.

رئیس سازمان اوقاف اضافه کرد: طرح‌های هوش مصنوعی و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان در اولویت کاری این سازمان قرار دارد تا موقوفات علاوه بر نقش خیریه، به موتور محرکه اقتصادی کشور تبدیل شوند.