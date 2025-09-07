مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز با اشاره به الزامی بودن ثبت‌نام در سامانه سپند برای متقاضیان سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، بر لزوم ثبت‌نام دانش‌آموزان در سامانه سپند و جلوگیری والدین از سوار شدن فرزندان‌شان در خودرو‌های بدون مجوز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر صفی‌خانی با اشاره به تصویب نرخ‌نامه سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ اظهار کرد: اهواز جزو سه کلانشهر کشور بود که نرخ‌نامه سرویس مدارس ابتدای خرداد در سامانه سپند، برای اطلاع رسانی درج شد. همچنین ۷۰۰ نرخ‌نامه چاپ شد و برای نصب در مدارس در اختیار آموزش و پرورش خوزستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نرخ سرویس مدارس به صورت میانگین ۳۶ تا ۳۷ درصد افزایش یافته است، افزود: متقاضیان سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ باید نسبت به ثبت‌نام در سامانه سپند اقدام کنند تا بر اساس تعداد متقاضیان سرویس مدارس برای تامین ناوگان برنامه‌ریزی کنیم؛ در غیر این صورت اطلاعی از تعداد متقاضیان نخواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز با اشاره به اینکه تاکنون چهار بار این سامانه برای ثبت‌نام متقاضیان برای استفاده از سرویس مدارس باز شده است، افزود: آخرین مهلت ثبت‌نام سرویس مدارس در سامانه سپند نیز تا ۱۵ شهریور تعیین شده بود، اما تا ۳۱ شهریور تمدید می‌شود.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۱۵ هزار دانش‌آموز متقاضی سرویس مدارس اهواز در سامانه سپند بیان کرد: ثبت‌نام رانندگان در این سامانه الزامی است و در صورت ثبت‌نام نکردن، راننده و خودرو بدون مجوز هستند و همه عواقب بعدی آن متوجه مدیران مدارس و خانواده و راننده خواهد بود.

صفی‌خانی گفت: تا ۲۸ مرداد، ۴۷ شرکت مجاز حمل و نقل دانش‌آموزی به اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان معرفی شده‌اند که مکلف هستند نسبت به بستن قرارداد با والدین اقدام کنند. مدارس هم مکلف هستند شرکت‌های معرفی‌شده را به والدین معرفی کنند تا با این شرکت‌ها قرارداد بسته شود و در غیر این صورت امکان تخلف وجود دارد. نرخ‌نامه باید از سوی شرکت‌ها به والدین ارائه و بعد از تایید، در قرارداد ضمیمه شود و بدون آن، قرارداد معتبر نیست.

وی با بیان اینکه مدیران مدارس باید اطلاع‌رسانی دقیقی در این خصوص داشته باشند، افزود: والدین دانش‌آموزان حتما از طریق سامانه سپند برای سرویس فرزندان خود اقدام و از سوار شدن فرزندان‌شان در خودرو‌های بدون مجوز خودداری کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز گفت: سال گذشته ۲۳ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز متقاضی سرویس مدارس در سامانه سپند ثبت‌نام کرده‌اند. امیدواریم امسال هم با تمدید زمان ثبت‌نام در این دو هفته باقی‌مانده، دیگر متقاضیان در این سامانه ثبت‌نام کنند.